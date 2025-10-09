Tlalnepantla realiza Feria de Adopción “Tu Casa, Su Hogar” para promover el bienestar animal﻿

Con el propósito de brindar una segunda oportunidad a perros y gatos en situación de abandono, el Gobierno de Tlalnepantla llevará a cabo la Feria de Adopción “Tu Casa, Su Hogar”, un evento que busca fomentar la tenencia responsable y el amor hacia los animales de compañía. La jornada se realizará el próximo 12 de octubre de 2025, de 9:00 a 14:00 horas, en la Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz, ubicada en el corazón de Tlalnepantla Centro.
Durante esta actividad, vecinas y vecinos podrán conocer a decenas de perritos y gatitos que esperan ser adoptados y convertirse en parte de una familia que les brinde cuidado, cariño y un hogar seguro. La feria contará con una pasarela de adopción, donde los asistentes podrán observar a los animales rescatados y recibir orientación sobre el proceso de adopción, que incluye entrevistas y seguimiento para asegurar su bienestar.
Además de promover la adopción, el evento ofrecerá servicios gratuitos de vacunación y desparasitación, con el fin de contribuir a la salud y protección de las mascotas. También se impartirán pláticas y talleres sobre temas como el cuidado responsable, la importancia de la esterilización y el respeto hacia los seres vivos, dirigidos a toda la familia.
La feria contará con espacios de venta con causa, donde se podrán adquirir productos para mascotas, y un centro de acopio de donaciones, destinado a recolectar alimento, cobijas, platos y artículos de limpieza que serán entregados a refugios y asociaciones dedicadas al rescate animal.
Autoridades municipales destacaron que este tipo de actividades forman parte de una política pública enfocada en el bienestar animal y en la concientización ciudadana. Subrayaron que adoptar es un acto de amor y responsabilidad que transforma tanto la vida del animal como la de quien lo recibe en su hogar.
"El llamado es a abrir el corazón y darles una segunda oportunidad a estos seres que sólo buscan cariño y cuidado. Adoptar es amar y transformar vidas en #NuestraCiudad”, señaló el gobierno local al invitar a la población a participar.