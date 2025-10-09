Tlalnepantla realiza Feria de Adopción “Tu Casa, Su Hogar” para promover el bienestar animal

Tlalnepantla realiza Feria de Adopción “Tu Casa, Su Hogar” para promover el bienestar animal

Con el propósito de brindar una segunda oportunidad a perros y gatos en situación de abandono, el Gobierno de Tlalnepantla llevará a cabo la Feria de Adopción “Tu Casa, Su Hogar”, un evento que busca fomentar la tenencia responsable y el amor hacia los animales de compañía. La jornada se realizará el próximo 12 de octubre de 2025, de 9:00 a 14:00 horas, en la Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz, ubicada en el corazón de Tlalnepantla Centro.﻿

Durante esta actividad, vecinas y vecinos podrán conocer a decenas de perritos y gatitos que esperan ser adoptados y convertirse en parte de una familia que les brinde cuidado, cariño y un hogar seguro. La feria contará con una pasarela de adopción, donde los asistentes podrán observar a los animales rescatados y recibir orientación sobre el proceso de adopción, que incluye entrevistas y seguimiento para asegurar su bienestar.﻿

Además de promover la adopción, el evento ofrecerá servicios gratuitos de vacunación y desparasitación, con el fin de contribuir a la salud y protección de las mascotas. También se impartirán pláticas y talleres sobre temas como el cuidado responsable, la importancia de la esterilización y el respeto hacia los seres vivos, dirigidos a toda la familia.﻿

La feria contará con espacios de venta con causa, donde se podrán adquirir productos para mascotas, y un centro de acopio de donaciones, destinado a recolectar alimento, cobijas, platos y artículos de limpieza que serán entregados a refugios y asociaciones dedicadas al rescate animal.﻿

Autoridades municipales destacaron que este tipo de actividades forman parte de una política pública enfocada en el bienestar animal y en la concientización ciudadana. Subrayaron que adoptar es un acto de amor y responsabilidad que transforma tanto la vida del animal como la de quien lo recibe en su hogar.﻿

"El llamado es a abrir el corazón y darles una segunda oportunidad a estos seres que sólo buscan cariño y cuidado. Adoptar es amar y transformar vidas en #NuestraCiudad”, señaló el gobierno local al invitar a la población a participar.﻿