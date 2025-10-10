Asesinan a automovilista en Iztacalco; hay un detenido

Detenido Sujeto que le disparó a la víctima dentro de un automóvil. (SSC)

Durante la madrugada del viernes, dos hombres en un automóvil fueron atacados a balazos en el cruce de las calles Sur 115 y el cruce con Oriente 116, en la colonia Juventino Rosas, de la alcaldía Iztacalco.

En la agresión, un hombre de 58 años de edad perdió la vida y la otra víctima, de 25 años, resultó lesionado en la pierna derecha por un proyectil.

Los reportes indicaron que mientras las víctimas se encontraban en el vehículo de color gris, dos sujetos en motocicleta se acercaron y les dispararon.

Una vez que solicitaron los servicios médicos, el joven herido fue trasladado al Hospital Balbuena.

Tras el ataque, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la alcaldía Cuauhtémoc, a tres personas con varias dosis de aparente droga, una de ellas posiblemente relacionada con el homicidio.

En tanto, al joven de 25 años que fue diagnosticado con una lesión por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha, fue trasladado a un hospital para su pronta atención médica.

A través de las cámaras de videovigilancia, los agentes observaron en tiempo real a los posibles homicidas a bordo del vehículo sobre la calzada Chabacano en la colonia Vista Alegre, de la alcaldía Cuauhtémoc.

De inmediato, los oficiales se trasladaron hasta la ubicación, donde observaron a los criminales intercambiar bolsitas de plástico con marihuana por dinero en efectivo.

Una vez que fueron revisados, les aseguraron 33 bolsitas con marihuana, dos cascos de motocicleta, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Cuando fueron detenidos, las autoridades identificaron quedos de los detenidos cuentan con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: el de 35 años de edad y posible responsable de disparar en el ataque, fue encarcelado por robo agravado calificado y el de 25 años de edad por lesiones en riña en 2007.