Canalizan 70 paquetes de animales de traspatio en Texcoco

Mediante la Dirección del Campo, el Gobierno municipal de Texcoco hizo entrega de animales de traspatio a la ciudadanía a un precio menor al que de manera habitual pueden hallarse en el mercado externo, esto con el objetivo de apoyar la economía de las familias en la entidad.

Jesús Paez, titular de la Dirección del Campo, detalló que el Ayuntamiento de Texcoco representa únicamente un vínculo entre los productores y los consumidores de estos animales, lo que permite dar cierre a un círculo virtuoso de consumo.

Los paquetes de aves contenían gallinas y pollos, codornices, pavos, patos y otras más como gasapos de conejos, los cuales fueron entregados a aquellas personas que los solicitaron, sumando un total de 950 aves otorgadas.

En el curso de este año, la administración de la entidad liderada por el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, ha provisto más de 5,000 animales de traspatio a ciudadanos interesados en la crianza de aves de corral y conejos.

Estas acciones buscan ser abiertas a la ciudadanía, la cual deberá acudir a la Dirección del Campo para tener acceso a este beneficio y de igual forma, deberá anotarse en las próximas entregas para ser considerado dentro de los paquetes de producción de traspatio.