Fede Dorcaz era “el próximo ícono del pop latino” según Rolling Stone y fue asesinado en Periférico

Fede Dorcaz Lanzó su último álbum en 2024 y comenzó a ganar popularidad en México y Brazil, captando la atención de la crítica musical especializada.

Un nuevo homicidio directo ocurrido en la Ciudad de México volvió a generar consternación en la ciudadanía. El hombre argentino a quien le dispararon en Periférico era un modelo y cantante cuya carrera iba en un rápido ascenso rumbo a convertirse en la próxima gran figura del Pop Latino internacional.

¿Quién era Fede Dorcaz, el cantante argentino asesinado en Periférico?

Federico Dorcazberro, conocido por su nombre artístico y perfiles de redes sociales “Fede Dorcaz” era un cantante argentino que en los últimos años ha construido su carrera artística desde México, donde ha consolidado su presencia dentro del pop latino.

Antes de dedicarse por completo a la música, Dorcaz trabajó como modelo, lo que le permitió ganar visibilidad y desarrollar una imagen que luego trasladó a su faceta musical. Su propuesta combina el pop romántico con ritmos bailables y una estética moderna que lo ha llevado a ser considerado una de las nuevas promesas del género en Latinoamérica.

En 2024 lanzó su álbum debut Instinto, producido en Los Ángeles y compuesto por temas que exploran el amor, la superación personal y la autenticidad. Canciones como Cara Bonita, La Decisión y Volver a Empezar destacaron por su sonido pulido y su mezcla de influencias internacionales. El artista ha mencionado en entrevistas que su objetivo es transmitir emociones genuinas y conectar con el público más allá de la imagen, presentándose bajo el apodo “El Príncipe”.

En meses recientes también ha incursionado en nuevos estilos, como la cumbia argentina, con el sencillo Si tú la vieras, donde fusiona la energía tropical con su sello pop. Su perfil de Spotify cuenta con más de 29 mil oyentes mensuales.

Era el próximo Ídolo Cultural y referente del Pop Latino, según Rolling Stone

También, en mayo de este 2024, la revista Rolling Stone publicó un artículo sobre él, definiéndolo como “una estrella latina emergente lista para redefinir el pop latino global”. De acuerdo con la revista musical especializada, Fede Dorcaz estaba construyéndose como un nuevo “Ícono Cultural”.

“Más allá de su talento musical, Dorcaz está ganando reconocimiento. Su presencia en los medios se ha disparado, con entrevistas en importantes medios de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Pero no se trata solo de su fama: Dorcaz se está convirtiendo rápidamente en parte de una nueva ola de artistas latinos. Su autenticidad, sumada a un empuje incansable, lo ha convertido en una figura influyente tanto para sus fans como para los músicos en ciernes.” Señala el artículo.

“A principios de 2025, Fede Dorcaz se perfila para un reconocimiento más amplio. Con mercados como México y Brasil ya en su haber, es solo cuestión de tiempo para que irrumpa en el panorama internacional. Y en el primer trimestre de 2025, los fans podrán disfrutar de aún más música nueva. Dorcaz está listo para lanzar dos sencillos muy esperados que prometen elevar su sonido y consolidar aún más su lugar como uno de los artistas más prometedores del pop latino actual”. Continúa explicando.