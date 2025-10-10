Trasladan al Reclusorio Oriente a Lex Ashton “N”, homicida de estudiante del CCH

Lex Ashton

Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión contra Lex Ashton “N”, sujeto que asesinó a Jesús, alumno de 16 años de edad del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel sur, el pasado 22 de septiembre.

Tras 18 días en el Hospital General Regional número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dadas las fracturas que sufrió por arrojarse de un edificio luego del ataque que cometió, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) trasladó al presunto criminal al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa.

Bajo la lluvia, Lex Ashton, que vestía una sudadera de color gris y cubre bocas, fue notificados por la agente de la Policía de su detención, emitida por el juez de control del Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número 12, por el delito de homicidio calificado. Además, es señalado de tentativa de homicidio, ya que lesionó a un trabajador de la escuela que intentó detenerlo el día de los hechos.

David Retes, abogado de Lex Ashton, declaró que el joven no recuerda el crimen que cometió, ya que estaba en estado psicótico, dado un padecimiento médico diagnosticado desde la infancia y que por falta de recursos económicos no fue tratado.

Detalló que únicamente recuerda cuando salió de su hogar y tomó un taxi hacia el CCH.

En las próximas horas, Lex Ashton “N” será sometido a una audiencia inicial, en la que el juez decidirá si permanece en reclusión y posteriormente, vinculado a proceso.

El día de la agresión, el atacante, que portaba una capucha de un personaje fantasmal, fue perseguido por personal y estudiantes; en ese momento, se arrojó de un edificio del plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este sujeto cayó encima de un andamio y se fracturó las piernas, por lo que fue trasladado a un hospital.

Cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar, autoridades del plantel les negaron el acceso, bajo el argumento de que la escuela es un sitio autónomo.

Ashton “N”, que vestía ropa de color negro, acorraló a la víctima, lanzó varios insultos y la persiguió hasta lastimarla y asesinarla.

Una vez que el Ashton quedó tirado tras su desplome, personal de la escuela intentó auxiliarlo, aunque las graves lesiones le impedían moverse.

Según testigos, Jesús se encontraba sentado en el suelo con su novia mientras comía frituras. Ahí Ashton, que ocultaba su rostro con la capucha de payaso, insultó al joven, lo golpeó y de entre sus ropas sacó un cuchillo y lo apuñaló dos veces en el abdomen.

“Hijo de tu pata madre”, le decía a la víctima.

Aparentemente, su novia pidió auxilio, por lo que Ashton también intentó agredirla, pero ella escapó. Fue cuando un trabajador de intendencia intentó detener al posible criminal, pero también fue atacado.

Al verse acorralado, Ashton corrió hacia el edificio IM, se lanzó al vacío y se fracturó las piernas. Según versiones, la abogada del plantel intentó llevarlo hacia el servicio médico, a pesar de las peticiones de los presentes para que fuera llevado al Ministerio Público.

Una vez que el sujeto estaba en la ambulancia, las personas intentaron agredirlo.

El perfil de Facebook de Ashton exhibía fotografías que el sujeto se tomó antes de acudir al CCH a cometer el asesinato. En las publicaciones mostró las prendas, armas, guantes y cuchillos con los que salió de su hogar hacia la escuela.

En su último posteo, publicado a las 12:00 horas, Ashton portaba la capucha y lentes oscuros, cuando se dirigía hacia el plantel.

También, publicó la frase en la que se asumía como una mala persona: “escorias como yo tienen la misión de recoger la basura”.