Caen 4 narcomenudistas con más de 500 dosis de droga en GAM y Azcapotzalco

Detenidos Narcomenudistas detenidos en GAM y Azcapotzalco. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a cuatro narcomenudistas en inmuebles localizados en las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, donde se les aseguraron 428 dosis de marihuana y 175 de cocaína.

Previamente, las autoridades recibieron denuncias de posibles puntos de venta de droga en las colonias Nueva Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y Santa María Malinalco, en Azcapotzalco.

El primero de los cateos se realizó en un domicilio localizado de la Calle 311, de la colonia Nueva Atzacoalco, de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde detuvieron a un hombre de 53 años de edad y aseguraron 175 envoltorios con cocaína y 28 bolsitas con marihuana.

El segundo despliegue operativo se llevó a cabo, en un inmueble ubicado en la calle Cuatotonque, de la colonia Santa María Malinalco, en la alcaldía Azcapotzalco, donde fueron detenidos tres hombres de 59, 48 y 27 años de edad, a quienes les aseguraron 400 bolsitas de plástico con marihuana, una hoja de papel con números telefónicos y un teléfono celular.