En Texcoco han entregado más de 5,000 animales de traspatio a vecinos interesados en su crianza

Animales de traspatio — Con el propósito de ayudar en la economía familiar de los habitantes de Texcoco, el Gobierno municipal, a través de la Dirección del Campo, lleva a cabo la entrega de animales de traspatio a un precio menor al que regularmente puede encontrarse en el mercado externo.

Los paquetes de aves de postura fueron gallinas y pollos, codornices, pavos, patos y otras más como crías de conejos, animales que fueron entregados en paquete a quienes los solicitaron.

El titular de la Dirección del Campo, Jesús Páez refirió que el Ayuntamiento es tan sólo un vínculo entre los productores y los consumidores de estos animales, lo que permite cerrar un círculo virtuoso de consumo.

Los interesados deben acudir a la Dirección del Campo para anotarse en las próximas entregas

En esta ocasión se hizo la entrega de 70 paquetes entre los que se consideran 150 pavos, 700 pollos, 100 codornices, dando un total de 950 aves entregadas.

En lo que va del 2025, la administración municipal que encabeza Nazario Gutiérrez Martínez, ha entregado más de 5,000 animales de traspatio a ciudadanos interesados en la crianza de aves de corral y conejos.

Se explicó que estas acciones están abiertas a la ciudadanía, y para tener acceso deben acudir a la Dirección del Campo para anotarse en las próximas entregas para ser considerado dentro de los paquetes de producción de traspatio.

La Crónica de Hoy 2025