Inician en Huixquilucan actividades por el “Cuarto Festival de Catrinas 2025”

Se pusieron en marchar las actividades por el “Cuarto Festival de Catrinas 2025”, en Huixquilucan (Archivo/Cuartoscuro)

Día de Muertos — La alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, informó que el municipio ya se encuentra listo para el inicio de las actividades del “Cuarto Festival de Catrinas 2025” que inició este 11 de octubre, con un concierto de la Orquesta de Cámara de Huixquilucan.

La presidenta municipal resaltó que estas actividades buscan rendir homenaje a los seres queridos que han fallecido y a la vez preservar nuestras costumbres como son la colocación de ofrendas, a lo que se sumarán en esta edición una carrera, un desfile y concurso de motos y carros alegóricos, además de los festivales de “Xantolo” y de pan de muerto, la liberación de globos de Cantoya y exposición de un tapete monumental.

Para promover las actividades que enmarcan los festejos por el Día de Muertos, la alcaldesa lanzó la invitación a las y los vecinos para que participen en estos eventos que son totalmente gratuitos.

Romina Contreras destacó que las actividades por este festejo de recuerdos a nuestros difuntos comenzaron este 11 de octubre y culminarán el próximo 7 de noviembre.

“Desde hace cuatro años preparamos una serie de actividades para toda la familia que sabemos que les van a gustar. Cada uno de estos eventos está pensado para que los huixquiluquenses celebren y preserven esta bonita tradición que tiene como principal objetivo honrar a nuestros fieles difuntos que pasaron a una mejor vida. Los invito a disfrutar de este festival que tendrá diversas sedes y eventos para todos los gustos”, subrayó Romina Contreras.

En este contexto, la edil señaló que el “Cuarto Festival de Catrinas 2025” abre sus actividades con un concierto de la “Orquesta de Cámara de Huixquilucan” este 11 de octubre a las 17:00 horas en la plaza comercial Paseo Interlomas; asimismo, la orquesta ofrecerá una segunda presentación el próximo 20 de octubre en la Parroquia San Judas Tadeo, en la colonia Jesús del Monte, a las 20:00 horas.

Las figuras que serán expuestas con motivo del Día de Muertos estarán en exhibición en la plaza comercial Paseo Interlomas a partir del 22 de octubre a partir de las 17:00 horas, además de que ese día también se presentará un tapete monumental.

Como parte de la agenda con motivo del día de Muertos, el 23 de octubre se exhibirán ofrendas que serán elaboradas por servidores públicos de todas las áreas operativas del municipio, quienes colocarán diversos altares en la Explanada Municipal.

En lo que respecta a las actividades deportivas y que se combinará con los festejos en recuerdo a los fieles difuntos, el 24 de octubre se realizarán la Carrera y el Desfile del “Cuarto Festival de Catrinas 2025”, que tendrá como sede la Explanada Municipal y donde las calles principales del municipio serán los puntos de recorrido.

Asimismo, para el Desfile, los participantes podrán echar mano de su creatividad para adornar sus autos o motocicletas alegóricos, todo relacionado con el Día de Muertos. Al final de los eventos se premiarán a los tres primeros lugares, donde se evaluarán creatividad, originalidad y diseño.

Lo que no puede faltar en estos eventos tradicionales es disfrutar de los platillos típicos con el Festival de Pan de Muerto además de que se podrá disfrutar de música en vivo el día 26 en la Explanada municipal.

La Crónica de Hoy 2025