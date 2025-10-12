Va Edomex por megaproyecto para atender baches

Horacio Duarte

En comparecencia frente al Congreso del Estado de México, Horacio Duarte, Secretario General de Gobierno, afirmó que el gobierno estatal dará prioridad a la inversión en carreteras y vías de comunicación intermunicipales, siguiendo instrucciones de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

A decir del funcionario, el programa arrancará apenas termine la temporada de lluvias, la cual ha dejado graves y severos daños en calles y carreteras, el mexiquense recordó que la propia gobernadora anunció, en su segundo informe de gobierno, que a partir de noviembre de este año y hasta marzo, la administración aprovechará el periodo de menor precipitación pluvial para poner en marcha el proyecto, mismo que tildó como la más grande de inversión en carreteras estatales de esta gestión.El secretario destacó que el tema de los baches, que genera molestia tanto en la ciudadanía como en quienes transitan por las carreteras del estado, será atendido de manera prioritaria. “Sabemos que es un pendiente y ese pendiente se va a asumir. No buscamos eludir responsabilidades, no recurrimos al pasado”, señaló. En adición, señaló que actualmente el 90% de los recursos de la Junta de Caminos están comprometidos, no obstante, enfatizó que se busca ampliar los mecanismos de inversión para que los recursos se destinen a infraestructura vial y mejora de calles, y no solo al pago de compromisos heredados de administraciones anteriores.

Huelga decir que el proyecto incluye la modernización de carreteras intermunicipales y vías principales, consolidando la prioridad del gobierno de Delfina Gómez Álvarez con respecto a la movilidad de los mexiquenses y el bienestar último de la ciudadanía.