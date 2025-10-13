Balean a abogado afuera del Poder Judicial CDMX

PJ Poder Judicial de la Ciudad de México. (Jorge Aguilar)

Un abogado que labora en el Poder Judicial de la Ciudad de México fue atacado con disparon de arma de fuego al exterior de la sede, en la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard, en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc.

La víctima se trata del abogado penalista David Cohen, el cual, tras ser baleado, quedó tirado en las escalinatas del edificio José María Morelos y Pavón. El hombre perdió mucha sangre desde el momento de la agresión, inclusive era posible observar el charco de líquido rojo que se extendía en la banqueta de la avenida Niños Héroes.

Una vez que fue atendido, los paramédicos lo trasladaron al Hospital Ángeles, donde se encuentra en estado muy grave.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de alrededor de 40 años de edad caminaba en el lugar, cuando un joven que vestía una sudadera marca Calvin Klein concon capucha y pantalón negro, sacó de entre sus ropas un arma de fuego, le disparó y huyó del sitio.

En ese momento, un elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que transitaba por la zona y que se percató de lo ocurrido, repelió la agresión y lesionó al criminal, Héctor Hernández, de 17 años de edad, por lo que, bajo resguardo policial, fue trasladado a un hospital.

En tanto, personal de la Policía de Investigación (PDI) aseguró una motocicleta y el arma que portaba el agresor.

El criminal fue custodiado por elementos policiacos y lo ingresaron a una camioneta hacia el Ministerio Público.

Además, las autoridades realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia para las investigaciones del caso.