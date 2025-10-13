Caos en Naucalpan, bloquean Periférico norte en protesta por caso de Kimberly Moya Familiares y activistas se dieron cita a las 8:00 para exigir la desaparición de Kimberly

La jornada de este lunes 13 de octubre el Estado de México se vio envuelto en una serie de bloqueos viales en algunos puntos estratégicos, lo que generó retrasos en el tránsito y la movilidad de la zona.

En el municipio de Naucalpan en Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli se hizo presente un grupo de manifestantes, la razón detrás de este bloqueo por parte de familiares y activistas fue la exigencia de justicia por la desaparición de Kimberly Moya de 16 años. La convocatoria también fue para familiares de personas desaparecidas y víctimas de violencia. La movilización comenzó desde las 8:00 horas.

El colectivo Hermanas Aliadas se reunió también junto con estudiantes del CCH Naucalpan, donde estudiaba la joven hija desparecidad de Jaqueline Hernández. Así se exigiría a las autoridades el esclarecimiento de los casis de las mujeres desaparecidas.

Alternativas viales que se pueden tomar

El Metro, Metrobús, Cablebús y Trolebús operan de manera normal sin afectaciones por los cierres que se presentaron en Periférico, a la altura del Parque Naucalli, a unos kilómetros del Metro Cuatro Caminos, así como la conexión con Río San Joaquín y el ingreso a Polanco a causa de la desaparición de Kimberly Moya.

Sin embargo, el Tren ligero realiza servicio de Xochimilco a Las Torres, con RTP de apoyo para la llegada a Taxqueña



