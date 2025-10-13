Detienen a 2 por desaparición de Kimberly Moya, alumna del CCH Naucalpan

Detenido Gabriel Rafael y Paulo Alberto. (FGJEM)

La Fiscalía mexiquense detuvo a Gabriel Rafael “N”, de 57 años de edad y Paulo Alberto “N”, de 36 años, presuntos implicados en la desaparición de Kimberly Moya, estudiante de 16 años del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan.

Los hechos ocurrieron el pasado dos de octubre, aproximadamente a las 16:14 horas, cuando la víctima caminaba sobre la calle Filomeno Mata, esquina con calle Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa, en ese municipio. La mujer se dirigía hacia un café internet a sacar fotocopias.

En ese momento, Gabriel Rafael “N” corrió hacia ella y la llevó hasta un vehículo marca Volkswagen, tipo sedán, color gris, el cual era conducido por Paulo Alberto “N”, quien la esperaba sobre la calle Diagonal Minas.

Ahí, ambos sujetos privaron de la libertad a la adolescente, subiéndose con ella al vehículo y huyeron del lugar con la finalidad de ocultar su paradero y negar información sobre su destino o ubicación.

Una vez que iniciaron las investigaciones, las autoridades ejecutaron un cateo en un taller donde Gabriel Rafael “N” trabajaba como tornero. Durante la inspección, se localizaron unas botas color café que estaban manchadas de sangre, que después de realizar confronta genética del indicio con las muestras biológicas de los padres de la víctima, se confirmó que coinciden con el perfil biológico de Kimberly.

Además, se comprobó que previo a la desaparición de la adolescente, Gabriel Rafael “N” portaba esas botas.

Asimismo, se estableció que durante el recorrido de Kimberly, desde su domicilio hasta el establecimiento donde realizó unas impresiones y en su trayecto de regreso, en repetidas ocasiones aparece en las videograbaciones un vehículo marca Volkswagen, tipo sedán, color gris, conducido por Paulo Alberto “N”. Tras el análisis de las imágenes, se determinó que el automóvil dio seguimiento continuo a la víctima, hasta posicionarse en un punto de la calle Minas, colonia San Rafael Chamapa, lugar donde los criminales habrían secuestrado a la adolescente.

Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”, tras cumplimentarles la orden de aprehensión, fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

En tanto, familiares de Kimberly bloquearon la avenida Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, donde exigen a las autoridades que la joven sea localizada con vida.