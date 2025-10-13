Naucalpan se solidariza con Veracruz: habilitan centro de acopio para apoyar a familias afectadas por inundaciones

En un gesto de solidaridad con las familias afectadas por las recientes inundaciones en el norte del estado de Veracruz, el Gobierno de Naucalpan de Juárez instaló un Centro de Acopio en la Explanada del Palacio Municipal, donde se reciben donaciones de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 14:00 horas.

El llamado, emitido bajo el mensaje “¡Apoyemos a nuestras hermanas y hermanos de Veracruz!”, busca movilizar a la ciudadanía naucalpense para contribuir con artículos de primera necesidad que serán enviados directamente a las comunidades más dañadas por las lluvias y desbordamientos.

Los productos prioritarios incluyen agua embotellada, alimentos no perecederos, artículos de limpieza e higiene personal, ropa en buen estado, colchonetas y cobijas. Todo lo recaudado será canalizado a través de los mecanismos de ayuda coordinados con Protección Civil y autoridades estatales.

Paralelamente, el ayuntamiento informó que en el mismo espacio se desarrollará una Jornada de Salud del DIF Municipal, la Caravana del Instituto de la Mujer y actividades de las Escuelas Bienestar, con el fin de generar una participación integral entre ciudadanía e instituciones.

“Cada aporte, por pequeño que parezca, representa una muestra de empatía hacia quienes hoy enfrentan momentos difíciles. Naucalpan ha demostrado ser una comunidad unida y solidaria”, expresaron autoridades locales en redes sociales.

Las inundaciones en Veracruz han dejado a cientos de familias damnificadas, viviendas destruidas y afectaciones a servicios básicos. Ante ello, la administración naucalpense reafirmó su compromiso con la cooperación intermunicipal y la ayuda humanitaria, destacando la importancia de la participación colectiva en situaciones de emergencia.

“En Ciudad Naucalpan la esperanza nos une y lo demostramos con hechos. Invitamos a todas y todos a acercarse al centro de acopio y sumarse a esta noble causa”, enfatizó el mensaje oficial del ayuntamiento.

Con esta acción, Naucalpan refuerza su papel como municipio solidario y comprometido con las causas sociales, recordando que la empatía y la colaboración son pilares esenciales para enfrentar las adversidades y construir un México más fuerte y unido.