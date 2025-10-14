Afectaciones por lluvias provocan disputa en el Congreso; morenistas donarán 1 mes de sueldo

Diputada del PRI, Tania Larios.

La diputada local del PRI, Tania Larios, presentó un punto de acuerdo para que el Gobierno federal otorgue recursos extraordinarios a los damnificados de los estados afectados por las recientes lluvias, pero la bancada de Morena y aliados se negaron señalando que era una propuesta facciosa y anunciaron que donarán un mes de sueldo.

La legisladora del PRI acusó al Gobierno actual de ser negligente por no emitir las alertas necesarias, por ocultar la información sobre los afectados y por desaparecer el Fonden.

Además, acusó al Gobierno de lucrar con la tragedia ya que entregó víveres con bolsas color guinda y reclamó que el día que fue la presidenta Claudia Sheinbaum a Veracruz calló a los damnificados.

“Esta es la cara de Morena ante las tragedias”, dijo levantando una imagen de la presidenta con el dedo índice sobre la boca.

Sí hay respuesta ante la situación, dice Morena

En su defensa, los legisladores de Morena señalaron que la propuesta era facciosa, una deshonestidad intelectual política ya que el Gobierno federal y el de la Ciudad de México están atendiendo con seriedad a los damnificados.

El vocero de la bancada morenista, Paulo García, comentó que hay más de 130 servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México desplegados en los estados afectados. Y destacó que las y os legisladores de la transformación ya habilitaron centros de acopio en sus módulos y donarán un mes de sueldo a los damnificados.

“Es absolutamente falso que no hubo capacidad de respuesta ante el problema”, dijo al señalar que hay más de 8 mil elementos de la Secretaría de Defensa Nacional atendiendo a las familias afectadas; además se activó una partida de más de 19 mil millones de pesos que se entregarán a los afectados de manera directa, entre otras acciones.

Entre la discusión salieron a la luz comentarios sobre el exgobernador de Tabasco y secretario de Gobernación de AMLO, Adán Augusto López, y otros funcionarios “protegidos por el régimen”.

Los legisladores de la transformación retaron a los diputados de la oposición a donar también un mes de sueldo, “no seamos mercenarios en dar ayuda y ojalá que todos podamos dar ese mes (de sueldo), que tanto necesita el pueblo de México”, comentó el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma.