Capturan en Morelos a sujeto que presuntamente violó a adolescente en casa hogar

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía de Morelos detuvieron a Aquiles Alfredo “N”, sujeto señalado de presuntamente haber abusado sexualmente de una adolescente, en una casa hogar ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

En colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), le cumplimentaron una orden de aprehesión por delito de violación agravada.

Aquiles Alfredo “N” fue arrestado en el municipio de Jiutepec, donde se escondía, para después para ser puesto a disposición del juez en la capital del país.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado tres de marzo, este sujeto habría abusado sexualmente de la víctima, que era usuaria de la casa hogar, en un inmueble de la directora de la fundación, en la alcladía Venustiano Carranza.

Un empleado de dicha casa hogar inició la denuncia contra Aquiles Alfredo “N” ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía capitalina.