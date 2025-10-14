Equipos de emergencia de la CDMX ya trabajan en Veracruz tras las lluvias: Clara Brugada

Equipos de emergencia de la CDMX ya trabajan en Veracruz tras las lluvias

Los equipos de emergencia enviados por el Gobierno de la Ciudad de México al estado de Veracruz comenzaron este martes sus labores de apoyo en las zonas afectadas por las fuertes lluvias. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que el personal capitalino llegó durante la noche del lunes a la entidad y desde temprano inició tareas en los municipios de Poza Rica y Álamo.

“Está nuestra secretaria Myriam Urzúa con todos los equipos que llegaron anoche, muy noche, a Papantla y que hoy ya están trabajando en Poza Rica, en las avenidas principales que les dejaron como tarea, y la mitad del equipo se fue a Álamo”, detalló la mandataria capitalina.

Las acciones se realizan en coordinación con el gobierno de Veracruz, autoridades federales y responsables designados en cada zona. Según explicó, uno de los principales trabajos de este martes se concentró en la limpieza de la avenida Ruiz Cortines, una de las vialidades más importantes de Poza Rica, donde las brigadas capitalinas trabajan para despejar calles y retirar lodo y desechos acumulados.

“Los equipos que enviamos están muy entusiasmados de poder apoyar y de solidarizarse con las familias veracruzanas”, afirmó.

Informó también que en la capital del país ya operan los 32 centros de acopio anunciados previamente, los cuales recibirán víveres, productos de higiene y artículos de primera necesidad para las comunidades afectadas no sólo en Veracruz, sino también en otras entidades impactadas por las lluvias recientes.

“Ya nos dijo la (Secretaría de la) Defensa que va a ser en el Campo Militar Número 1 donde se van a llevar todas las donaciones y vamos a estar vigilando que efectivamente todos los días se estén trasladando todas las donaciones a este lugar y después se trasladen a los distintos puntos del país donde se requieren”, explicó.

Además, señaló que los gobiernos de las alcaldías de la Ciudad de México también se sumaron al esfuerzo solidario y se preparan para habilitar nuevos puntos de recolección. Estimó que en total podrían operar más de 50 centros de acopio en los próximos días, con la colaboración de las demarcaciones.

“Desde la Ciudad de México queremos acompañar, apoyar y demostrar que la solidaridad entre pueblos es lo que nos une. Estamos poniendo toda nuestra capacidad técnica y humana al servicio de quienes hoy más lo necesitan”, expresó Clara Brugada.