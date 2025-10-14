Naucalpan impulsa educación ambiental con proyecto Rescate H2O Misión Mundial

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, presentó el proyecto Rescate H2O Misión Mundial, una iniciativa que busca fomentar la cultura del reciclaje y el cuidado del agua entre la ciudadanía. La acción fue organizada en conjunto por el OAPAS, la Dirección de Medio Ambiente y el IMCUFIDEN, e introdujo a Chiquino, el personaje que representa el proyecto.

Como parte de la estrategia, se instalarán cinco balones gigantes en puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo Toreo, Parque Naucalli y el Palacio Municipal, donde los habitantes podrán depositar materiales reciclables. Estos elementos serán transformados en una escultura monumental de Chiquino, realizada por el artista César Menchaca, utilizando materiales reciclados y técnicas del arte huichol, fusionando creatividad, cultura y conciencia ambiental.

El proyecto busca que la comunidad comprenda la importancia de cada acción: una botella correctamente depositada puede convertirse en oportunidades educativas, productivas y artísticas. La iniciativa de Naucalpan destaca por su enfoque integral, combinando educación ambiental, participación ciudadana y creatividad, con el fin de construir un futuro más limpio y sustentable.

Durante la presentación, se resaltó la participación de Manuel Martín García Matienzo, exfutbolista que se sumó a esta causa, promoviendo la unión del deporte con la conciencia ecológica y el fortalecimiento de valores cívicos en la población. Su colaboración refuerza el mensaje de que cada ciudadano puede aportar a la transformación de su comunidad mediante acciones responsables y sostenibles.

El proyecto Rescate H2O Misión Mundial refleja la visión del alcalde Isaac Montoya, enfocada en impulsar políticas de educación ambiental permanentes, involucrando tanto a jóvenes como adultos en prácticas de reciclaje y preservación del agua. La instalación de los balones gigantes permitirá a los habitantes participar de manera activa y tangible en la construcción de una ciudad más limpia y consciente de sus recursos naturales.

Con iniciativas como esta, Naucalpan refuerza su compromiso con la sustentabilidad, la cultura del reciclaje y el arte comunitario, demostrando que la innovación y la creatividad pueden ser herramientas poderosas para generar impacto social y ambiental positivo. Rescate H2O Misión Mundial combina educación, cultura y participación ciudadana, marcando un ejemplo de cómo las ciudades pueden trabajar de manera colaborativa para cuidar sus recursos y formar conciencia ecológica desde la acción cotidiana.