Policías de Ecatepec salvan a bebé con riesgo de asfixia en Jardines de Morelos

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec salvaron la vida de un bebé de apenas siete días de nacido que presentaba signos de asfixia, gracias a una rápida intervención y aplicación de primeros auxilios por parte de los oficiales del Sector 16.

El hecho ocurrió en la colonia Jardines de Morelos, donde una llamada de auxilio alertó a los uniformados sobre un recién nacido que no podía respirar y cuya vida corría un grave peligro. De inmediato, los policías se movilizaron hacia el domicilio señalado, donde encontraron a familiares del menor en evidente estado de desesperación.

Los elementos actuaron bajo los protocolos de proximidad social y primeros auxilios básicos, brindando atención inmediata para liberar las vías respiratorias del pequeño. Gracias a su rápida reacción, lograron estabilizar parcialmente al bebé antes de trasladarlo al Hospital General Las Américas, donde recibió atención médica especializada.

El personal del hospital confirmó que el recién nacido se encontraba fuera de peligro tras haber sido estabilizado por el equipo médico. Los familiares del menor mostraron su gratitud por el apoyo y la intervención de los policías, quienes actuaron con rapidez y profesionalismo ante la emergencia.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de acciones reflejan el compromiso de los elementos con la protección de la vida y la atención inmediata a la ciudadanía, valores impulsados dentro del modelo de policía de proximidad social que se aplica en Ecatepec.

La labor del equipo operativo del Sector 16 demuestra que la capacitación constante en primeros auxilios y atención a emergencias puede marcar la diferencia en situaciones críticas, logrando salvar vidas y ofreciendo asistencia oportuna en momentos de riesgo.

Casos como este evidencian la importancia de fortalecer la capacitación continua de los cuerpos policiacos en materia de atención médica básica, así como mantener la coordinación con los servicios de salud locales para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier situación de emergencia.

El Ayuntamiento de Ecatepec continúa impulsando una policía cercana a la comunidad, preparada no solo para garantizar la seguridad, sino también para proteger la integridad y la vida de los ciudadanos en situaciones críticas, reforzando la confianza entre la población y los cuerpos de seguridad.