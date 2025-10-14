Siguen los incidentes con las pipas de gas, se atora una en registro dañado del Centro Pipa con más de 14 mil litros de gas cae en registro abierto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Se registro una movilización esta mañana en la calle Artículo 123, entre Iturbile y Humboldt, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que una pipa con más de 14 mil litro de gas cayera en un restro abierto de la Comisón Federal de Electricidad (CFE) y quedará estancada la llanta trasera.

Elementros del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México trabajan para liberar la unidad, utilizando maderas y troncos para estabilizar las llantas y evitar un mayor hundimiento. En el sitio también participan agentes de la Secreataría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y elementos de la Secreataría de Seguridad Ciudadana, 15 elementos en total hacen su labor para que el transito y las ventas de las personas continuen con normalidad a la brevedad.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no hubo fuga de gas ni riesgo para los vecinos o comercios de la zona. Sin embargo, el incidente provocó el cierre parcial a la circulación en este tramo, generando congestionamiento vial en calles aledañas.

Este percance reavivó la memoria de los capitalinos con la explosión de la pipa ocurrida el 10 de septiembre en la Concordia, en Iztapalapa, cuando una pipa que transportaba más de 50 mil itros de gas explotó tras una fuga, dejando como saldo varias personas fallecidas y otras lesionadas.

Hasta el momento, personal de Protección Civil realiza una inspección en la zona para descartar cualquier afectación adicional.

Las labores para retirar la pipa continuan durante la mañana, con la expectativa de reabrir las vialidades. Autoriades capitalinas exhortaron a los automovilistas a tomar vías alternas y extremar precauciones al circular por la zona centro.