Tabe propone que recursos de publicidad exterior sean para beneficiar a vecinos

Mauricio Tabe acompañado de la bancada del PAN

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que busca que los recursos recaudados por permisos de publicidad exterior y enseres en vía pública se queden en las colonias en beneficio de las y los vecinos.

“Con este proyecto lo que buscamos es que los ingresos de publicidad exterior y de todos los permisos por la colocación de sillas y mesas en la calle para los restaurantes se queden en las colonias para un fondo verde; que los vecinos decidan en qué se aplican, para reverdecer calles, colonias y dar mantenimiento a parques, jardines y camellones”.

Ante medios de comunicación, el alcalde señaló que con ello se pretende acabar con la explotación de los espacios públicos en toda la Ciudad, debido a que es el Gobierno de la Ciudad de México quien autoriza los espacios para publicidad exterior, afectando a los vecinos sin que reciban nada a cambio para su entorno y sus colonias.

“Queremos que la actividad que se desarrolle en una alcaldía, la actividad económica, impacte positivamente a los vecinos, que no solamente se queden con el impacto negativo de la publicidad exterior o de los enseres”, dijo.

Aseguró que no se trata de criminalizar la actividad económica, “nosotros siempre hemos pensado en armonizar las relaciones entre quienes emprenden y quienes viven, es decir, si se permiten anuncios, que los anuncios, que las empresas de los anuncios se cooperen para mejorar las zonas en donde están colocados”, dijo.

El alcalde de Miguel Hidalgo señaló que la iniciativa modifica y adiciona diversos artículos de la Ley de Publicidad Exterior, de la Ley de Establecimientos Mercantiles y del Código Fiscal para garantizar que los ingresos por publicidad se transfieran a las alcaldías para mejoras locales. Agregó que de aprobarse esta reforma beneficiará a las 16 alcaldías, asegurando que cada comunidad afectada por la publicidad vea mejoras directas en su entorno.

El coordinador de la bancada del PAN, Andrés Atayde, recordó que durante muchos años en la capital la instalación de anuncios en la vía pública ha tenido impactos directos e indirectos en el entorno urbano, ambiental, en la contaminación visual y el deterioro del paisaje y la infraestructura por lo que respaldan esta iniciativa que hoy presenta el alcalde en Miguel Hidalgo.

“Paradójicamente los recursos que se cobran por esos anuncios, por esa publicidad exterior no regresan, no los ven las colonias que los padecen, qué curioso, se quedan centralizados en el gobierno de la Ciudad de México, particularmente en la Tesorería y desde el PAN creemos que eso es injusto y además es ineficiente”, mencionó.