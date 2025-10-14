Tlalnepantla de Baz mejora vialidades con rehabilitación de calles en Chalma La Barranca

El Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz entregó la rehabilitación de las calles Lirio y Girasol, en el Fraccionamiento Chalma La Barranca, una obra que busca mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de las familias que habitan la zona.

Los trabajos realizados incluyeron trazo y nivelación de las calles, bacheo y renivelación con base de grava, así como reencarpetado con mezcla asfáltica, lo que permitirá un tránsito más seguro y cómodo para vehículos y peatones.

Asimismo, se construyeron reductores de velocidad para prevenir accidentes y se rehabilitaron los pozos de visita, asegurando el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica del fraccionamiento. La obra también contempló la señalización horizontal, con líneas continuas, línea central y pasos peatonales, con el objetivo de ordenar el tránsito y garantizar mayor seguridad para la comunidad.

La entrega de estas calles forma parte del programa integral del municipio de Tlalnepantla de Baz para mejorar la infraestructura urbana y atender las necesidades de movilidad de los ciudadanos. La intervención beneficia directamente a las familias que habitan en el Fraccionamiento Chalma La Barranca, facilitando sus traslados diarios y conectividad con otras zonas del municipio.

Estas acciones refuerzan el compromiso del gobierno municipal de ofrecer servicios públicos de calidad y avanzar en el desarrollo urbano de la ciudad mediante obras que impactan positivamente en la vida de los habitantes. La rehabilitación de calles se convierte en un esfuerzo tangible para garantizar un entorno urbano seguro y funcional.

Con la finalización de los trabajos, las calles Lirio y Girasol presentan un aspecto renovado y seguro, reflejando la importancia de la inversión en mantenimiento y modernización de la infraestructura vial. La obra demuestra cómo la administración de Tlalnepantla de Baz trabaja de manera constante para mejorar la movilidad y la calidad de vida de sus habitantes, fortaleciendo la seguridad y la funcionalidad de sus calles.