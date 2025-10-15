Cabildo de Texcoco aprueba subsidios para regularizar más de cuatro mil predios en comunidades del municipio

Con el propósito de brindar certeza jurídica a las familias texcocanas y avanzar en la regularización de la tenencia de la tierra, el Cabildo de Texcoco aprobó por unanimidad la aplicación de subsidios municipales para facilitar los trámites de regularización de predios en las comunidades Leyes de Reforma, Fray Servando, Unidad Habitacional SUTEYM y Guadalupe Victoria.

Durante la vigésima sexta sesión ordinaria de Cabildo, encabezada por el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, los integrantes del cuerpo edilicio también avalaron mantener sin modificaciones las tablas de valor unitario de uso de suelo y construcción para el año 2026, con el fin de no afectar la economía familiar y contribuir a la estabilidad en los costos de los trámites municipales.

El director de Uso de Suelo Sustentable y Catastro, Juan Domingo Sánchez Calixto, informó que el programa contempla la regularización de cerca de cuatro mil lotes ubicados en las áreas mencionadas, lo que permitirá otorgar seguridad jurídica a los propietarios y abrir la puerta a futuros beneficios sociales y programas de apoyo.

“Estos subsidios están diseñados para apoyar principalmente a las familias que tienen menos posibilidades de cubrir los costos de regularización. Se aplicarán descuentos en los pagos por traslado de dominio e impuesto predial de los últimos cinco años, conforme a lo establecido en la ley”, explicó el funcionario.

Sánchez Calixto subrayó que los interesados deberán acudir a la oficina de Uso de Suelo Sustentable y Catastro, ubicada en la planta baja del Palacio Municipal de Texcoco, donde se brindará asesoría personalizada sobre los requisitos y beneficios de los subsidios.

Por su parte, el alcalde Nazario Gutiérrez Martínez reiteró el compromiso de su administración con la certeza patrimonial de los texcocanos, destacando el respaldo del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de México en este proceso, a través de instancias como el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) y el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).

“El llamado es a que regularicen su predio, porque contar con documentos en regla les permitirá acceder a distintos programas de apoyo de los tres niveles de gobierno. Este esfuerzo conjunto busca dar certeza jurídica y fortalecer el patrimonio de las familias”, señaló el presidente municipal.

El Ayuntamiento de Texcoco busca consolidar un proceso ordenado de urbanización, garantizando que más familias puedan acreditar legalmente la propiedad de sus terrenos y acceder a servicios e infraestructura con pleno respaldo institucional.

El programa de regularización se enmarca en la política municipal de uso de suelo sustentable y planeación urbana responsable, que busca equilibrar el crecimiento de la ciudad con el respeto al medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.