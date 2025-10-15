Denuncian que policías de CDMX sometieron y golpearon a hijo de una madre buscadora; ya los investigan

Elementos de policía capitalina agredieron a hijo de madre buscadora Jaqueline Palmeros narró qué pasó

El domingo 12 de octubre, Sebastián Palmeros Rosas, de 15 años y hijo de la activista y madre buscadora Jaqueline Palmeros, fue sometido y agredido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la colonia Juventino Rosas, alcaldía Iztacalco. La madre denunció que los policías lo intimidaron y lo amenazaron con sembrarle droga durante el operativo, que se produjo bajo el pretexto de una supuesta falta cívica.

Según el relato de Palmeros a Proceso, su hijo salió de casa únicamente para tirar una bolsa de basura y comprar tacos en un local cercano, cuando fue interceptado por cuatro policías de la Ciudad de México a bordo de dos patrullas. Los agentes lo sujetaron por los brazos y lo obligaron a recoger toda la basura que, según ellos, había aventado, aunque se trataba de un lugar donde los vecinos dejan la basura desde hace más de veinte años para que sea recogida en la madrugada.

¿Qué pasó con el hijo de Jaqueline Palmeros?

La madre narró que su hijo la llamó mientras intentaban subirlo a la patrulla, por lo que se presentó en el lugar para impedir su traslado. Explicó que intentó mediar, dejando en claro que si se trataba de una falta cívica asumirían las consecuencias, pero que su hijo no debía ser trasladado porque estaba siendo víctima de abuso por parte de las autoridades.

Los policías no le permitieron intervenir y recurrieron a presuntas amenazas, insinuando que podrían fabricarle un delito a su hijo. Palmeros resaltó que, ante estas acciones, recordó a los uniformados que conocía los derechos humanos que les correspondían tanto a su hijo como a ella misma y que tomaría medidas legales en caso necesario.

Tras el incidente, Sebastián presentó afectaciones físicas y emocionales. La madre detalló que el adolescente sufre ansiedad, miedo a salir de casa, despertares nocturnos y pérdida de apetito, dejando claro que el episodio tuvo un impacto profundo en su bienestar y que requiere seguimiento y atención profesional.

SSC inicia investigación y ofrece apoyo psicológico

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ya inició las investigaciones correspondientes. En una tarjeta informativa, la dependencia encabezada por Pablo Vázquez precisó que la madre del menor fue contactada por personal de la Dirección General de Asuntos Internos, donde presentará su denuncia formal.

La SSC confirmó que los uniformados involucrados ya fueron identificados y serán citados a rendir declaración. Además, se ofrecerá acompañamiento psicológico a Sebastián a través de la Unidad de Contacto del Secretario.