Desmantelan en Xochimilco almacén donde desmantelaban vehículos robados

Detenido El predio intervenido era utilizado para el almacenamiento y desmantelamiento de vehículos robados. (SSC)

En un operativo conjunto, autoridades de seguridad federales y locales desmantelaron un predio ubicado en el Pueblo San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco, utilizado para el almacenamiento y desmantelamiento de vehículos robados.

En este despliegue se aseguraron autopartes, un arma de fuego y detuvieron a dos hombres.

En el predio ubicado en la calle Belisario Domínguez, los policías aseguraron un pedazo de metal cortado irregularmente grabado con un número de serie, dos placas de circulación del Estado de México, dos espejos retrovisores y un arma de fuego corta con 15 cartuchos útiles, sitio donde fueron arrestados dos sujetos de 28 y 53 años de edad.