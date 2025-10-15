Invita Naucalpan a conferencia sobre prevención de la violencia digital con Olimpia Coral Melo

Con el propósito de promover la seguridad digital y la defensa de los derechos de las mujeres, el Gobierno de Ciudad Naucalpan, a través del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva, anunció la conferencia “Prevención de la Violencia Digital: ¡No te Enredes!”, que se llevará a cabo el 23 de octubre a las 10:00 horas en el Teatro Bicentenario.

El evento contará con la participación de Olimpia Coral Melo Cruz, activista y fundadora del Frente Nacional para la Sororidad, reconocida por su liderazgo en la lucha contra la violencia digital y por ser la principal impulsora de la Ley Olimpia, legislación que tipifica la difusión no consentida de contenido íntimo como un delito.

Con esta conferencia, el gobierno municipal busca sensibilizar a la población sobre los riesgos que enfrentan las mujeres y las juventudes en entornos digitales, así como ofrecer herramientas legales y psicológicas para prevenir, identificar y denunciar casos de violencia en línea.

El Instituto de las Mujeres Naucalpenses destacó que la actividad forma parte de una estrategia permanente para fortalecer la igualdad sustantiva y garantizar espacios seguros tanto físicos como virtuales para las mujeres del municipio.

“La violencia digital es una realidad que afecta cada vez a más personas, y su prevención requiere educación, acompañamiento y legislación. Por eso, espacios como este son fundamentales para seguir construyendo una cultura de respeto y responsabilidad en el uso de las tecnologías”, señaló la dependencia municipal.

El acceso al evento es gratuito, pero con cupo limitado. Quienes deseen asistir deben solicitar su registro a través de los números telefónicos 55 5560 9605 o 55 5373 0446.

Olimpia Coral Melo ha sido reconocida nacional e internacionalmente por su trabajo en defensa de los derechos digitales y de las mujeres, y su presencia en Naucalpan representa una oportunidad para reflexionar sobre los avances y desafíos en la erradicación de la violencia en redes sociales, plataformas y espacios virtuales.