Línea 2 del Metrobús ofrecerá servicio nocturno; así queda el nuevo horario

La línea del Metrobús, que transita de Tacubaya a Tepalcates ampliará su horario de recorrido los viernes y sábados a partir del próximo 17 de octubre.

El objetivo de ofrecer un servicio extendido es facilitar la movilidad desde el oriente al poniente de la capital del país, por lo que, si usas este trayecto y tienes que transportarte de noche, puedes tomar en cuenta esta ruta para un camino más económico.

¿Cuál será el horario extendido de la línea 2 del metrobus?

El servicios se desarrollará en su horario habitual de 4:30 horas a 00:00 horas, además, durante el horario extendidos en los días señalados habrán unidades que circularán en intervalos de 10 minutos hasta la 1 de la madrugada, horario en que saldrán de las estaciones bases las últimas unidades.

El servicio extendido no tendrá un costo distinto a la tarifa regular del Metrobús, se podrá acceder a este servicio de la misma forma que al habitual por un costo de 6 pesos que se cobra mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias de crédito o débito, relojes inteligentes y teléfonos inteligentes con tecnología NFC.