Anuncian apertura del Centro Integral de Atención para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en CDMX

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que en la primera semana de noviembre será inaugurado el Centro Integral de Atención a la Búsqueda de Personas Reportadas como Desaparecidas.

Se trata de un espacio que concentrará en un solo lugar los servicios de tres dependencias encargadas de la localización de personas: la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Este centro busca evitar que las familias que enfrentan la desaparición de un ser querido tengan que acudir a distintas instituciones para realizar los trámites y seguimientos correspondientes, según dijo Brugada.

“En la primera semana de noviembre vamos a inaugurar el Centro Integral de Atención a la Búsqueda de Personas Reportadas como Desaparecidas, en donde sus familiares o las personas que están justamente buscándolas no tengan que ir a cada dependencia”, explicó.

Para su creación, se duplicó el presupuesto de la Comisión de Búsqueda, con el objetivo de incorporar más personal y recursos especializados que permitan responder con mayor eficacia a las solicitudes de apoyo.

El propósito es “unir estrategias precisas y avanzar lo mejor que se pueda para atender a la población”, al reunir en un mismo lugar a las tres instituciones responsables de la búsqueda. La coordinación entre la Comisión, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, dijo, permitirá acortar tiempos y dar seguimiento integral a los casos.

Además del nuevo centro, la Jefa de Gobierno informó que su administración ha impulsado nuevos protocolos de búsqueda y la construcción del Centro de Resguardo Temporal y Tratamiento Forense, otra de las demandas históricas de los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Este espacio permitirá contar con un protocolo más eficiente para la identificación de personas fallecidas y el resguardo digno de cuerpos en espera de ser identificados.

La mandataria adelantó que en el próximo informe de seguridad se incluirán por primera vez datos específicos sobre la búsqueda de personas en la capital.

“Hemos avanzado mucho sobre el tema de los desaparecidos”, dijo, y precisó que “solo 5 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas están relacionadas con un delito”, lo que evidencia la diversidad de causas detrás de estos reportes.

Por su parte, Luis Gómez Negrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, informó que el próximo lunes 19 de octubre se llevará a cabo una nueva jornada de búsqueda en la zona del Ajusco, en seguimiento al caso de Ana Amelí García, con la participación de más de 400 personas, entre autoridades, especialistas y voluntarios.

“Las acciones continúan; tenemos líneas de investigación que desde el principio se han trazado y que seguimos agotando y explorando. Vamos a llevar a cabo el próximo lunes algo importante, una búsqueda de dimensiones significativas”, explicó Gómez Negrete.

El comisionado agregó que, de manera paralela, se mantienen activas otras investigaciones, entre ellas la del joven Luis Óscar, también desaparecido en el sur de la ciudad. “Son casos que acontecieron en la misma zona, con varias líneas de investigación que contemplan no sólo esa área, sino también el contexto de la persona y su historia de vida”, detalló.