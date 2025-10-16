Aprueban reglamentos y comisiones clave en la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo en Ecatepec

Durante la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss y el secretario del Ayuntamineto Faustino de la Cruz, el Cuerpo Edilicio de Ecatepec de Morelos aprobó diversas disposiciones orientadas a fortalecer la gestión pública y el desarrollo social del municipio.

Entre los puntos más destacados se encuentran la aprobación del Reglamento del Comité Municipal para la Erradicación del Trabajo Infantil, una medida que busca garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como promover acciones coordinadas para eliminar esta problemática que destaca en el municipio.

Así mismo, se avaló la integración de la Comisión Edilicia Transitoria de Salud, que tendrá la tarea de reforzar las políticas locales en materia sanitaria y atender las necesidades prioritarias en salud pública de la población.

De igual manera, el Cabildo aprobó el Reglamento Interno del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 2025-2027, intrumento fundamental para orientar la planeación del desarrollo local y fomentar la participación ciudadana en la definición de políticas públicas.

Finalmente, se autorizó la actualización de las Cédulas de Registro Municipal de Trámites y Servicios de la Dirección de Desarrollo Urbano, con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía y optimizar los procesos administrativos municipales.

el gobierno encabezado por Azucena Cisneros reafirma su compromiso con una administración transparente, participativa y enfocada en el bienestar de las y los ecatepenses.