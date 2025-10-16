Arranca Poder judicial en Edomex foros rumbo al Plan de Desarrollo Estatal; CUDEC la sede

Durante los foros del Poder Judicial en la CUDEC donde su vicerrector, Alfonso Malpica da la bienvenida

El l Poder Judicial del Estado de México arrancó una serie de foros temáticos como parte de su nuevo Plan de Desarrollo 2025–2027, con el objetivo de incorporar la voz de la ciudadanía en sus líneas estratégicas y fortalecer el diseño institucional desde una perspectiva democrática y plural.

Al inaugurar el acto, el presidente del Órgano de Administración Judicial del Estado de México, magistrado, Fernando Díaz Juárez destacó que se viven momentos cruciales en el Poder Judicial de esta entidad donde se revisan temas fundamentales como presupuestación, ejercicio del gasto público y planeación como eje del desarrollo institucional.

“La planeación democrática es un derecho, y también una herramienta esencial para garantizar un buen gobierno y una impartición de justicia efectiva y legítima”, estableció

El magistrado también reconoció la labor solidaria del Voluntariado del Poder Judicial, particularmente en el apoyo a comunidades afectadas por las recientes inundaciones en el sureste del país y a personas con discapacidad, destacando el compromiso social que debe acompañar a toda institución pública.

Uno de estos foros se realizó en las instalaciones de la Universidad Multicultural CUDEC en Tlalnepantla, donde el vicerrector del grupo universitario, Alfonso Malpica Olvera, reconoció que “es un reto importante” pues todos buscan avances reales para el nuevo poder judicial que se eligió en urnas el pasado 1 de junio.

“Este Plan de Desarrollo es especialmente significativo porque acompaña al primer presidente magistrado electo del Poder Judicial. Es un reto importante, y todos queremos contribuir para que se logren avances reales en beneficio del Estado de México”, recalcó

Malpica Olvera expresó su orgullo y compromiso con este esfuerzo plural

“Nos sentimos muy honrados de que el nuevo Poder Judicial nos haya elegido como sede. Somos facilitadores en este ejercicio tan hermoso, que busca incluir a toda la ciudadanía”, señaló.

El foro forma parte de una estrategia de trabajo que contempla diez foros temáticos a realizarse en distintos municipios del Estado de México. En ellos se recogen propuestas innovadoras de distintos actores sociales, académicos y profesionales del derecho.

Las ponencias fueron seleccionadas mediante convocatoria abierta por el Poder Judicial y son evaluadas por su calidad, impacto y viabilidad.

La jornada se enmarca dentro de una iniciativa institucional sin precedentes, que busca abrir canales de diálogo entre ciudadanía y Poder Judicial, consolidando un modelo de gobernanza basado en la transparencia, la participación y el fortalecimiento del capital humano dentro de la Judicatura mexiquense.