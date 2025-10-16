Reconoce GCDMX el avance del apoyo solidario de equipos a municipios afectados por lluvias en Veracruz

Foto: CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció el avance del apoyo solidario enviado desde la Ciudad de México al estado de Veracruz, específicamente en los municipios de Poza Rica y Álamo, que sufrieron inundaciones por las lluvias el pasado 10 de octubre, y aseguró que las y los trabajadores enviados se encuentran en constante coordinación con las personas afectadas y autoridades de todos los niveles. “Los compañeros que se enviaron están trabajando mucho en circunstancias difíciles, porque sabemos que no hay hoteles, no hay espacios ahorita donde puedan descansar lo mejor posible, y aun así están trabajando mucho, desde muy temprano hasta noche, pero se sienten satisfechos, todos –los trabajadores– dicen que la gente lo agradece mucho, hay coordinación permanente”, detalló.

Durante la ronda de preguntas y respuestas en la conferencia de prensa sobre el informe de seguridad de septiembre, la mandataria capitalina informó que la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, se encuentra en Veracruz coordinando esas tareas y su estancia se prolongará hasta el domingo.

De igual forma, resaltó que la maquinaria especializada, como hidroneumáticos, retroexcavadoras, camiones de volteo, entre otras, se encuentran en constante uso, a fin de agilizar las labores de rescate y limpieza.

El Gobierno de la Ciudad de México colabora con 138 trabajadores, así como maquinaria para las labores de limpieza, las cuales han dado como resultado la recolección de 901 metros cúbicos (m3) de basura, enseres y material de arrastre, en una superficie de 15 mil 662 metros cuadrados (m2).

Los trabajos de limpieza en Poza Rica se centraron primero en la avenida Ruiz Cortines, en sus esquinas con las calles Nuevo León, Oaxaca, Michoacán, Agricultura, Economía y Ley, cuya área se dividió en cuatro polígonos. En esta área, el material retirado fue de 523 m3, entre basura, enseres y material de arrastre, en una superficie de 8 mil 384 m2.

El 15 de octubre, mediante los trabajos de limpieza se retiraron 126 m3, entre basura, enseres y material de arrastre, en una superficie de 3 mil 414 m2, dividida en dos polígonos, el primero ubicado entre las calles Ayuntamiento, Garizurieta y avenida Independencia, en la colonia Centro; el segundo, en Av. Independencia, entre las calles Garizurieta e Ignacio de la Llave.

En el municipio de Álamo también se llevaron a cabo trabajos de limpieza en dos polígonos, donde fueron retirados 252 m3 de basura, enseres y material de arrastre, en una superficie de 3 mil 863 m2.