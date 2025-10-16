Cierre total por repavimentación en la carretera Dos Ríos–San Ramón en Huixquilucan

El Gobierno de Huixquilucan anunció el cierre total a la circulación vehicular en la carretera Dos Ríos–San Ramón durante los días jueves 16 y viernes 17 de octubre, debido a los trabajos de repavimentación con concreto asfáltico que se llevarán a cabo como parte del programa municipal de rehabilitación vial.

De acuerdo con la información difundida por la administración local, la obra forma parte de un plan integral de mejoramiento urbano e infraestructura, cuyo objetivo es garantizar la seguridad vial y optimizar la movilidad en una de las rutas más transitadas del municipio.

Las autoridades señalaron que los trabajos consisten en el retiro de la capa dañada de asfalto, nivelación del terreno y aplicación de nuevo pavimento con concreto asfáltico, lo que permitirá una mayor durabilidad de la vialidad y reducirá los costos de mantenimiento a largo plazo. Además, se prevé la colocación de señalización y balizamiento para reforzar la seguridad de peatones y automovilistas.

Ante el cierre total de la carretera, el gobierno municipal exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y planificar sus traslados con anticipación, ya que se esperan afectaciones temporales en el tránsito local y posibles retrasos en las rutas de transporte público.

Como vía alterna, se recomienda utilizar la avenida Cristóbal Colón, la cual se mantendrá abierta y operando con apoyo de personal de tránsito para agilizar el flujo vehicular durante los días de la intervención.

Cierre total por repavimentación en la carretera Dos Ríos–San Ramón en Huixquilucan

El Ayuntamiento destacó que esta obra responde a las demandas de los vecinos de la zona, quienes habían solicitado la rehabilitación del tramo debido al deterioro del pavimento y los baches que complicaban la circulación. “Nuestro compromiso es mejorar las condiciones de las vialidades para ofrecer una movilidad más segura y eficiente para todos los huixquiluquenses”, señaló la administración municipal en un comunicado.

Los trabajos se enmarcan dentro del programa 2025–2027 de mantenimiento urbano, mediante el cual se ejecutan acciones de repavimentación, bacheo, rehabilitación de banquetas e instalación de luminarias en distintos puntos del territorio municipal.

Finalmente, el Gobierno de Huixquilucan agradeció la comprensión de la población ante las molestias temporales que pueda ocasionar el cierre y reiteró su compromiso de concluir las labores en tiempo y forma.