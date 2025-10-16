Desmantelan 2 narcotienditas y detienen a 4 narcomenudistas en ÁO y Azcapotzalco

Detenidos Narcomenudistas detenidos durante cateos. (SSC)

La policía capitalina desmanteló dos sitios que eran utilizados para la venta de droga en las alcaldías Álvaro Obregón y Azcapotzalco, sitio donde fueron detenidos dos hombres y una mujer, y se aseguraron más de un centenar de dosis de cocaína y marihuana.

Para el operativo se ejecutaron cateos en las colonias La Conchita, en la alcaldía Álvaro Obregón, y Aldana, en Azcapotzalco.

La primera intervención se realizó en un domicilio localizado en la Calle Informe de Gobierno, de la colonia La Conchita, de la alcaldía Álvaro Obregón, donde detuvieron a dos hombres de 28 y 34 años de edad, además aseguraron 38 bolsitas con marihuana, dos dosis con cocaína, 11 cartuchos útiles.

El segundo despliegue operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la Calle 03, de la colonia Aldana, en la alcaldía Azcapotzalco, donde fueron detenidos un hombre de 54 años y una mujer de 28 años, a quienes les decomisaron 335 bolsitas de plástico con marihuana.