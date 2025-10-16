Supervisa Isaac Montoya rehabilitación del “Puente del INE” en San Rafael Chamapa, Naucalpan

El presidente municipal Isaac Montoya Márquez supervisó los avances de la rehabilitación integral del puente vehicular conocido como el “Puente del INE”, ubicado en la colonia San Rafael Chamapa (Tabiquera 5), en Naucalpan, una obra largamente esperada por la comunidad, ya que durante más de tres décadas esta estructura funcionó de manera provisional y representaba un riesgo constante para peatones y automovilistas.

Durante su recorrido, el alcalde destacó que la intervención no solo responde a una necesidad de infraestructura, sino que constituye “un acto de dignidad y justicia social para las familias de la zona”, al ofrecer finalmente una vía segura y moderna para los habitantes que diariamente utilizan este paso.

La rehabilitación del puente contempla trabajos de reforzamiento estructural, mejora del pavimento, instalación de barandales, señalización y accesos peatonales, con el objetivo de garantizar la seguridad, funcionalidad y accesibilidad universal del espacio. Además, la obra busca mejorar la conectividad entre distintas zonas de San Rafael Chamapa, facilitando el tránsito vehicular y peatonal.

Isaac Montoya subrayó que estas acciones forman parte de la visión de su administración para transformar la infraestructura urbana con sentido social, priorizando a las comunidades históricamente relegadas. “Este puente simboliza el compromiso de construir un Naucalpan más seguro y más justo, donde cada obra tenga un impacto real en la vida cotidiana de las y los ciudadanos”, expresó el edil.

Vecinos del área reconocieron la importancia de la rehabilitación, señalando que por años habían solicitado la atención de esta vialidad que, pese a su relevancia para la movilidad local, no había recibido mantenimiento adecuado.

Con la modernización del Puente del INE, el gobierno municipal busca elevar la calidad de vida de los habitantes de San Rafael Chamapa, fortaleciendo la infraestructura pública y mejorando la seguridad de quienes transitan por la zona.

Esta obra se enmarca dentro del programa municipal de rehabilitación y mantenimiento urbano 2025–2027, mediante el cual se ejecutan proyectos de mejoramiento vial, alumbrado, drenaje y espacios públicos en diferentes comunidades de Naucalpan.

Con acciones como esta, la administración encabezada por Isaac Montoya reafirma su compromiso de reconstruir la confianza ciudadana a través de obras útiles, seguras y de alto impacto social, que devuelvan dignidad a los espacios públicos y fortalezcan el tejido comunitario del municipio.