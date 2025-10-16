Tlalnepantla impulsa la prevención del cáncer de mama con la “Semana Rosa 2025”

En el marco de la lucha contra el cáncer de mama, el Sistema DIF Tlalnepantla llevará a cabo la “Semana Rosa 2025: Cuida tu salud, conoce tu cuerpo”, una macro jornada gratuita de mastografías que busca fomentar la detección oportuna de esta enfermedad entre las mujeres del municipio.

La jornada se realizará el domingo 19 de octubre a partir de las 10:00 de la mañana, en el punto ubicado entre Avenida de los Fresnos y Calzada Santa Cecilia, en la colonia Valle de las Pirámides (C.P. 54130). El evento forma parte de las acciones que el gobierno municipal, encabezado por la administración 2025–2027, promueve para fortalecer la salud preventiva y el bienestar integral de las mujeres.

El DIF municipal informó que durante la actividad se ofrecerán mastografías sin costo, realizadas por personal especializado, quienes también brindarán orientación médica y explicarán los pasos del estudio para garantizar un proceso seguro y cómodo.

Antes de acudir, se recomienda a las asistentes no aplicar cremas, aceites, desodorante ni perfume, así como evitar el uso de joyas o metales en el cuerpo o la ropa. También se sugiere ducharse previamente con jabón neutro y acudir con ropa cómoda, siguiendo las indicaciones del personal de salud.

El procedimiento incluye tres fases:

1. Registro y preparación: llenado de un formato médico y entrega de bata.

2. Toma de imágenes: el personal realiza una exploración clínica colocando electrodos en el antebrazo y humedeciendo la mama; cada toma tiene una duración aproximada de 35 segundos.

3. Entrega de resultados: al finalizar, las participantes recibirán una interpretación breve y las imágenes impresas de su estudio.

Las autoridades municipales destacaron que la “Semana Rosa” tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, ya que un diagnóstico oportuno puede salvar vidas. Además, recordaron que este tipo de actividades forman parte de una política permanente de salud preventiva y atención a la mujer en Tlalnepantla.

El DIF Tlalnepantla invitó a todas las mujeres mayores de 40 años, así como a quienes tengan antecedentes familiares de cáncer, a aprovechar esta oportunidad de revisión gratuita. “Cuidarse también es un acto de amor propio. Detectar a tiempo puede marcar la diferencia”, enfatizó la institución.

Con la Semana Rosa 2025, Tlalnepantla reafirma su compromiso con la salud femenina y la promoción de una cultura de autocuidado, observación y prevención.