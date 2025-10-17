Agregan nuevas multas al Reglamento de Tránsito en la CDMX

Nuevas multas de tránsito en CDMX (María Martínez)

Entraron en vigor nuevos límites de velocidad para los conductores en la Ciudad de México, con lo que vienen nuevas multas de tránsito.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció que estas nuevas medidas entraron en vigor a partir del 10 de octubre.

El objetivo de realizar estas modificaciones al Reglamento de Tránsito y al Reglamento de Movilidad es prevenir accidentes viales donde se vean involucrados vehículos que transporten sustancias peligrosas, como el ocurrido en el puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa.

¿Cuáles son los nuevos límites de velocidad y para qué vehículos se aplican?

Los conductores que transporten sustancias peligrosas no deberán superar los 30 kilómetros por hora, además, se va a prohibir el tránsito de unidades que trasladen más de 40 mil litros de materiales tóxicos y de pipas que contengan más de 10 mil litros de hidrocarburos por vías secundarias.

Aunado a estas medidas, el horario de circulación para los vehículos que transporten más de 20 mil litros de hidrocarburos estará limitado de las 22:00 a las 05:00 horas.

Para conductores de este tipo de transportes, se solicitará la licencia de conducir tipo E12 y la constancia del curso de manejo de sustancias peligrosas y de capacitación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

¿Cuál será la cantidad de las nuevas multas de tránsito?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito y el Reglamento de Movilidad las nuevas multas van de 100 a 600 Unidades de Medida Actualizadas (UMAS), entre 11,350 pesos el mínimo y hasta 67,884 pesos máximos.

Con este aumento, se busca reforzar la seguridad vial y la regulación en el transporte de materiales y sustancias peligrosas.

Los conductores que excedan el límite de velocidad de 30 kilómetros por horas serán multados con cantidades de entre los 11,350 pesos a 34,000 pesos.

Los conductores de transporte de carga que contengan sustancias o materiales peligrosos que circulen por las vías de acceso controlado serán acreedores a una multa que va de los 22,600 a 67,800 pesos.