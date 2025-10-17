Asesinato de David Cohen: nuevo video muestra a hombre con casco escapando en la escena del crimen

David Cohen Revelan nuevo video del caso del homicidio del abogado penalista

El asesinato del abogado David Cohen Sacal sigue dando de qué hablar. Su muerte, ocurrida el 13 de octubre frente a los juzgados de Ciudad Judicial sigue bajo investigación, al tiempo que sigue la difusión de videos de los ocurrido. Ahora, se reveló uno donde se observa la huída de los sicarios con más detalles.

Las primeras indagatorias revelan que el homicidio fue planeado con precisión, lo que refuerza la hipótesis de que Cohen fue víctima de un encargo directo.

El nuevo video del caso David Cohen Sacal

Las cámaras de seguridad registraron a un hombre con casco de motociclista huyendo de la zona segundos después de los disparos. Hasta el momento las autoridades no detallaron si se trata de un tercer participante en el ataque o del propio Donovan N, el segundo detenido.

En la misma grabación se observa cómo Héctor N, el primer presunto sicario detenido, intenta escapar tras disparar contra el abogado. Su huida termina cuando choca con una jardinera, momento en que un policía de investigación lo enfrenta y logra someterlo. La secuencia, de apenas unos segundos, muestra la confusión posterior al ataque y deja abierta la posibilidad de que más personas hayan participado en la ejecución.

La tarde del 13 de octubre, Cohen caminaba por la explanada de Ciudad Judicial cuando fue interceptado por un joven armado. Testigos relataron que el agresor le disparó dos veces: una bala le atravesó el cráneo y otra impactó en su pierna. Aunque un agente de la Policía de Investigación intentó repeler el ataque e hirió al sicario, el abogado fue trasladado grave a un hospital privado, donde falleció horas después.

¿Quién mandó matar a David Cohen Sacal?

La Fiscalía de la Ciudad de México ahora tiene en la mira a un hombre identificado como Erick N, alias “El Goofy”, señalado como autor intelectual del asesinato. De acuerdo con los reportes del periodista Carlo Jiménez, habría ofrecido 30 mil pesos a dos jóvenes para matar al abogado frente a los juzgados.

“El Goofy” fue compañero de secundaria de Héctor N, el joven de 18 años que disparó el arma calibre 9 mm. Esa relación de confianza habría facilitado la negociación para llevar a cabo el ataque.