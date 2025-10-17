Avanza a paso firme el Mexicable Línea 3 en Naucalpan

El proyecto del Mexicable Línea 3 continúa avanzando con apso firme y se consolida como una de las obras de movilidad más importantes de la región. De acuerdo con los reporte srecientes, la construcción registra un avance global cercano al 49%, un proceso significativo frente al 37% reportado la semana atrás, reflejo del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno.

Este moderno sistema de tranasporte público forma parte del plan integral para mejorar la movilidad, reducir los tiempos de traslado y fortalecer la conectividad entre los municipios del Valle de México. Su puesta en marcha beneficiará de manera directa a miles de vecinas y vecinos de Naucalpan, quienes podrán desplazarse con mayor rapidez y menor impacto ambiental.

Los avances más notables se observan en la instalacón de postes y en el desarrollo de estaciones principales, las cuales comenzarán a tomar forma en los próximos meses. Estas estructuras serán parte esencial del sistema de teleférico urbano que, una vez concluido permitirá conectar puntos estratégicos del municipio con otras líneas del Mexicable y del transporte masivo del Estado de México.

El Gobierno de Naucalpan destacó que este proyecto representa no solo una mejora en infraestructura, sino también una oportunidad para impulsar el desarrollo urbano ordenado y sustentable. A través de este tipo de obras, se busca transformar la experiencia de movilida de los ciudadanos, ofrecer alternativas de transporte eficientes y contribuir a la disminición del tráfico vehicular.

“Seguimos acompañando los esfuerzos del Gobierno del Estado de México, reafirmando nuestro compromiso con la transformación y el bienestar de todas y todos los naucalpenses”, expresó el gobierno municipal al dar a conocer los avances de la obra.

Con la Línea 3 del Mexicable, Naucalpan se perfila como un punto clave en la red de transporte moderno del estado, que apuesta por la sostenibilidad y la inclusión. El proyecto avanza con un gran impulso y se espera que una vez concluida la obra se convierta en un referente de movilidad eficiente, accesible y amigable con el medio ambiente.