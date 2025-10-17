Camión de la policía impacta Metrobús de la Línea 5 en CDMX; las imágenes del aparatoso choque

Camión de la policía impacta Metrobús de la Línea 5 Imágenes del aparatoso accidente. Foto de Luis Carlos Hernández y captura de video de Jorge Becerril. (Luis Carlos Hernández y Jorge Becerril)

El accidente ocurrió en la tarde noche de este viernes 17 de octubre en el cruce de Héroe de Nacozari y Eduardo Molina cuando una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se estrelló contra un Metrobús de la Línea 5.

De acuerdo con algunos reportes, el fuerte choque sucedió después de que el camión de la SSC ignorara el semáforo en rojo, provocando el impacto cuando el Metrobús continuaba dando la vuelta.

Hasta el momento no se reporta ningún herido, pues de acuerdo con las autoridades la unidad del Metrobús se encontraba casi vacía al momento del percance.

Después del accidente, acudieron al lugar las autoridades, correspondientes para apoyar en la movilización. A su vez, también llegó una ambulancia que tiempo después fue informada de la inexistencia de heridos.

Se necesitaron dos grúas para proceder con el retiro de las unidades afectadas, bloqueando el paso vehicular y ralentizando el ya evidente tráfico de la zona.

Por su parte, el Metrobús estuvo momentáneamente suspendido en las estaciones que se vieron afectadas, pero al momento ya se encuentran funcionando con regularidad.