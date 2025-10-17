Congreso CDMX pide duplicar multas por invadir el carril del Metrobús

Piden duplicar multas por circular en carril del Metrobús

El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para que, en coordinación con la Secretaría de Movilidad, analicen incrementar al doble monto de las multas que se imponen a las personas que invaden el carril confinado para el Metrobús.

En 2024, 940 mil personas fueron infraccionadas por hacer uso del carril exclusivo, lo que refleja la necesidad de reforzar los operativos. Actualmente, las sanciones van desde los 4 mil 525 a los 6 mil 790 pesos, por lo que al duplicarlas quedarían desde los 9 mil 051 hasta los 13 mil 576 pesos.

La legisladora promovente, Jannete Guerrero Maya, del PT, advirtió que cuando un carril confiado al transporte público es invadido se pone en riesgo la vida de miles de personas.

Señaló que el Metrobús, es el segundo transporte más utilizado del Sistema de Movilidad Integrada, con 1.8 millones de personas usuarias al día, sin embargo, no está exento de hechos de tránsito ajenos a personas operadoras.

Con la propuesta también se solicita al Organismo Descentralizado Metrobús, para que, en coordinación con la SSC, fortalezcan la campaña “Si tu invades la pagas”.

Además, se pide un informe pormenorizado sobre los hechos de tránsito en que se han visto involucradas unidades y personas operadoras del servicio Metrobús, y el tipo de vehículos que hacen mal uso de este espacio, así como continuar las labores de capacitación, concientización y sensibilización en materia de seguridad vial, prevención de accidentes y primeros auxilios para personas operadoras de unidades del Metrobús.