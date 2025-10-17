Cuajimalpa se suma a la lucha contra el cáncer de mama con acciones permanentes

Campaña contra el cáncer de mama en Cuajimalpa

El alcalde de Cuajimalpa Carlos Orvañanos aseguró que la salud de las mujeres y la lucha contra el cáncer de mama son prioridad en su administración, es por ello que informó que se iniciaron una seria de acciones que consisten en el registro para mastografías gratuitas, una campaña de colección de tapas de plástico, la donación de cabello y atención psicológica gratuita.

En lo que va de su Gobierno se han atendido a 20 mil mujeres y con acompañamiento psicológico, a más de 600 que incluye atención tanatológica.

Orvañanos indicó que el trabajo con asociaciones sociales y el gobierno de la Ciudad de México es fundamental como la campaña de recolección de tapitas de plástico con la que se generan fondos en apoyo a tratamientos, medicamentos y acompañamiento a personas con cáncer.

Detalló que desde hoy y hasta el 30 de octubre, la explanada de la demarcación ofrecerá a mujeres de Cuajimalpa las herramientas necesarias para la detección de cáncer de mamá, así como orientación y seguimiento en caso de un diagnóstico positivo.

“Vamos de la mano con las autoridades sanitarias locales y federales para lograr la meta de llegar a 90 por ciento de detección oportuna de cáncer en mujeres de México, en Cuajimalpa tenemos campañas de salud dirigidas a ellas y no estarán solas”.

La alcaldía hará a lo largo de este mes, cortes de cabello de mínimo 15 centímetros, teñido o natural, que servirá para hacer pelucas oncológicas y se donarán a mujeres de Cuajimalpa que padezcan de esta enfermedad.

“Uno de los propósitos también es que nos certifiquemos como alcaldía para elaborar estas pelucas durante todo el año. Y también redoblamos las Jornadas de salud cada 15 días en territorio”.

Orvañanos adelantó que su gobierno estará fortaleciendo la agenda para ofrecer más mastografías en coordinación con la jurisdicción sanitaria de Cuajimalpa.

“La realidad es que contaremos con mastografías mensualmente dentro de la alcaldía para cubrir a más mujeres, los centros de salud se programarán una vez al mes para revisar y atenderlas”.