Grupo de motociclistas activan la alerta sísmica y provocan temor en Iztapalapa

En redes sociales circuló un vídeo, compartido por el periodista Carlos Jiménez, donde se denuncia a un grupo de jóvenes en motocicletas que avanzan por las calles durante la madrugada con el sonido de la alerta sísmica.

El vídeo difundido retrata a tres motocicletas que avanzan a gran velocidad, cada una con dos o tres pasajeros a bordo, que se alcanza a observar, son jóvenes masculinos que a través de una bocina reproducen el sonido de la alerta sísmica.

Este acto alertó a los vecinos de la alcaldía Iztapalapa provocando que varios de ellos salieran de sus hogares pensando que se trataba de un sismo real.

Comentarios en las redes sociales donde aparece el vídeo cuestionan las razones de los implicados para buscar alarmar a los vecinos. Hay quienes creen que pueda tratarse de una estrategia para asaltar a la gente cuando sale de sus casas, quienes creen que únicamente se trata de una broma.

Lo que vale la pena recalcar, es que hacer sonar la alarma sísmica sin autorización es ilegal, está tipificado como un delito y puede acarrear sanciones que pueden ir desde el arresto hasta el pago de una multa de $88 mil pesos.