¿Quién es Pedro Rodríguez Villegas? El alcalde panista acusado de desvío de recursos

El presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas Especial

En un caso que comienza a volverse mediático, el alcalde por el PAN, Pedro Rodríguez Villegas, ha sido acusado por desviar recursos por casi dos millones de pesos, por lo que esta acusación lo pone en el escrutinio público.

La acusación la formulo la segunda síndico de Atizapán de Zaragoza por Morena, Leylany Arce Richard, quien acusó que en el mes de junio de 2023, el gobierno municipal contrató un sofware cuya función era la de un sistema de ventanilla única digital, que agilizaría los trámites y brindaría una mejor atención a los usuarios.

Sin embargo, Arce Richard señala que el software fue instalado, sin embargo, al ingresar a la página del ayuntamiento y hacer click a la parte en cuestión, dicho sistema no redirige a ninguna página. Por lo que queda en duda la veracidad de la compra.

No obstante, Arce Richard cuestionó la funcionalidad del sofware a la nueva directora de Innovación y Comunicación, Jessica Ivette Díaz de León Aguilera, quien sólo atinó a decir que “seguía en una fase de prueba”.

Ante esta respuesta y la falta de claridad en el programa en cuestión, la síndico puso en tela de juicio este supuesto mal uso del recurso, catalogándolo como una simulación y un desvío de recursos.

“Casi dos millones de pesos del erario público desaparecidos en un software que nunca existió ni va a existir”, acusó Arce Richard.

Ante este panorama, la funcionaria declaró que procederá con las denuncias legales ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México.

En contraste, el gobierno del Atizapán no se ha pronunciado ante las acusaciones.

Por otra parte, no es la primera vez que Pedro Rodríguez Villegas es señalado por fraudes. De acuerdo con informes oficiales, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) tiene bajo escrutinio e investigación más de 50 proyectos en los que se han develado inconsistencias como subejercicios, desvíos millonarios y obras cobradas pero no materializadas.

Por si esto fuera poco, se la ha acusado de dar contratos a la empresa Súper Servicio DLT, S.A. de C.V. por las de 115 millones de pesos. Por lo que esta acusación es sólo el principio de todo lo que tendrá que enfrentar Pedro Rodríguez Villegas por saquear las arcas del municipio.