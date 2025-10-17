Surge Bloque Político Nacional de Partidos Locales del PRD

Dirigentes del PRD en la Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Zacatecas, Hidalgo, y Oaxaca anunciaron la conformación de un Bloque Político Nacional de Partidos Locales del PRD, con el propósito de reconstruir desde lo local el proyecto de la izquierda democrática, reivindicar sus orígenes y deslindarse de las alianzas con la derecha y de los liderazgos que marcaron la vieja etapa del partido.

En un pronunciamiento conjunto, los dirigentes coincidieron en la necesidad de construir juntos una nueva ruta política que retome las causas sociales, la justicia y la democracia como ejes de acción, alejándose de las prácticas que en el pasado fracturaron al perredismo.

“Nos reivindicamos con nuestra historia en la izquierda. Asumimos con toda calidad moral el legado de miles de perredistas que lucharon por un México de oportunidades, democrático y justo. Con esa convicción reafirmamos nuestra responsabilidad de reconstruir desde lo local el proyecto político de la izquierda democrática”, establece el documento firmado por los liderazgos estatales.

Entre los acuerdos alcanzados destacan la constitución formal del bloque político nacional, la renovación generacional del liderazgo, la consolidación de estructuras locales y el compromiso de mantener una identidad ideológica de izquierda democrática y progresista.

Los dirigentes subrayaron que el nuevo bloque no participará, por ahora, en la conformación de ninguna organización que busque convertirse en partido político nacional, y marcaron distancia de figuras y corrientes que durante años controlaron las decisiones del partido. “Nos deslindamos de los partidos de derecha, de los dirigentes del pasado y de cualquier intento de construir un nuevo partido bajo intereses personales”, expresaron.

El acuerdo también plantea una convocatoria abierta a la militancia, simpatizantes y liderazgos históricos del PRD para reencontrarse en torno a los principios originales del partido: justicia social, democracia, defensa de los derechos ciudadanos y compromiso con las causas populares.

“Convocamos al reencuentro con todas y todos los perredistas del país, a quienes en algún momento se alejaron, para reconstruir juntos un movimiento limpio, honesto y fiel a las causas sociales”, añadieron.

En este esfuerzo destacan liderazgos como Nora Arias Contreras (Ciudad de México), Octavio Ocampo Córdova (Michoacán), Evodio Velázquez Aguirre (Guerrero), Sergio Prado (Morelos), Manuel Cambrón (Tlaxcala), Néstor Santacruz (Zacatecas), Margarita Ramos (Hidalgo) y Tomás Basaldú (Oaxaca), quienes impulsan una reconstrucción del perredismo desde los territorios con nuevas caras y una visión más cercana a la base social.

Con este paso, el PRD busca reafirmar su identidad ideológica y política, recuperar su papel en la izquierda mexicana y construir una alternativa que, desde los estados, vuelva a tener voz y presencia nacional.