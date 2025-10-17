Vinculan a proceso a Héctor “N”, implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Detenido Implicado en el asesinato del abogado David Cohen. (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Héctor “N”, uno de los atacantes del abogado David Cohen, asesinado el pasado 13 de octubre al exterior de la sede del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Tras ser dado de alta de hospital donde fue atendido por haber recibido un balazo en el brazo al momento de la agresión, se celebró la audiencia inicial, en la cual, este sujeto fue imputado por el delito de homicidio calificado y deberá de permanecer tres meses dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Al inicio de la audiencia, el juez y el Ministerio Público sabían que Héctor “N” sería defendido por un abogado de oficio, sin embargo, previo a que comenzara el juicio, fueron notificados que la madre el presunto criminal contrató un jurista para que lo representara.

En el desahogo de datos de prueba, Héctor “N” aceptó su responsabilidad, ofreció disculpas e incluso lloró a manera de arrepentimiento por el crimen que cometió.

Además, narró que un sujeto, quien presuntamente es Erick Alvarado, alias “El Goofy”, lo contrató por la cantidad de 30 mil pesos para asesinar a Cohen. Estos sujetos, explicó, acordaron una reunión con Donovan “N”, otro de los implicados en las instalaciones de la estación del Metro Niños Héroes, donde les proporcionó las armas para ejecutar el homicidio.

El abogado de Héctor “N” manifestó que la madre del sujeto también ofreció disculpas por el comportamiento de su hijo y que los pocos recursos económicos con los que contaban no justificaba la acción de haberle quitado la vida al abogado David Cohen.

También, la mujer detalló que tras haber cumplido 18 años en enero pasado, Héctor “N” abandonó sus estudios. Por el comportamiento de su hijo, la madre externó su tristeza.

En su argumentación, Héctor “N” negó una relación cercana con el otro detenido, Donovan “N”, sujeto al que, dijo, conoció el día del asesinato cuando “El Goofy” les proporcionó el armamento.

Los detalles del caso fueron revelados por la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, quien explicó que le abogado recibió dos disparos, uno en la ingle y otro en el cráneo, segundo tiro que agravó rápidamente su estado de salud.

El posible autor intelectual “El Goofy”, presuntamente habría sido compañero de secundaria de Héctor “N”.

Dos días después del homicidio, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Donovan “N”, identificado como otro de los presuntos responsables del atentado contra Cohen.

Este arresto se ejecutó luego de trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento realizados en coordinación con los operadores de los Centros de Monitoreo C2, equipo que ubicó al sujeto cuando circulaba por la autopista México - Puebla, en los límites de la alcaldía Iztapalapa y el Estado de México.

Al continuar con la investigación, las autoridades mencionaron que Donovan “N” integra un grupo criminal a los que se les contrata como golpeadores durante desalojos de inmuebles.

Donovan “N”, de 20 años de edad, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), donde aún permanece y está en espera de que sea encarcelado y sometido a una audiencia inicial de imputación y posible vinculación a proceso.

Los primeros avances de las indagatorias no han determinado cuál de los dos arrestados accionó el arma contra Cohen.

El ataque

Alrededor de las 18:00 horas del 13 de octubre, David Cohen salía del edificio sede del Poder Judicial capitalino, donde, en la avenida Niños Héroes, lo esperaban dos vehículos, una camioneta marca Cadillac de color negro y detrás un automóvil escolta donde viajaban sus escoltas.

Cuando la víctima bajaba las escalinatas, fue atacado por uno de los sicarios, no obstante, los escoltas no pudieron evitar el atentado ni proteger al jurista. Los guaruras no permanecen en calidad de investigados por el homicidio.

Fue hasta que el agente de la Fiscalía le disparó, el joven de 18 años fue detenido. En el suelo, transeúntes le lanzaron insultos y amenazas.

Una vez que David Cohen fue atendido, los paramédicos le cubrieron la cabeza con vendas, dado que perdió mucha sangre cuando estaba tirado en la avenida. Después lo trasladaron al Hospital Ángeles, donde se encontraba en estado muy grave y posteriormente fue intervenido quirúrgicamente. Horas después, la Fiscalía capitalina anunció su deceso, aunque el abogado seguía con vida.

Minutos después, la institución corrigió y detalló que estaba en estado muy delicado, pero permanecía con vida. Fue hasta la media noche que la víctima no resistió más y perdió la vida.

David Cohen fue sepultado la tarde del 16 de octubre en el panteón Montes Sinaí, en la alcaldía Miguel Hidalgo.