Encarcelan por narcomenudeo a Donovan “N”, involucrado en el asesinato del abogado David Cohen

Donovan N Es el segundo detenido como sospechoso de matar al abogado penalista

Donovan “N”, presunto homicida del abogado David Cohen, fue encarcelado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, luego ser identificado como uno de los dos sujetos que privaron de la vida al jurista al exterior de la sede del Poder Judicial de la Ciudad de México, el pasado 13 de octubre.

Durante la audiencia inicial en los juzgados del reclusorio del sur de la capital, Donovan “N”, de 20 años de edad, fue señalado únicamente por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho. Al momento no ha recibido imputaciones que lo vinculen al atentado en contra de Cohen.

En el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público no refirió algún señalamiento por el homicidio del abogado, no obstante, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) trabaja en las líneas de investigación para solicitar una orden de aprehensión por su participación en el asesinato de David Cohen.

Por lo tanto, el próximo 22 de octubre la autoridad judicial determinará si existen elementos suficientes para continuar las indagatorias en contra de Donovan “N” y vincularlo a proceso.

Un nuevo video difundido expone la manera en que Donovan “N” presuntamente accionó el arma hacia el abogado cuando la víctima se encontraba en las escalinatas del edificio en la avenida Niños Héroes, mientras que el otro criminal involucrado, Héctor “N”, recibió un disparo en su intento de huida.

Una vez que aparentemente Donovan “N” le disparó a Cohen, corrió hacia la avenida Doctor Liceaga, donde continuó su camino a toda velocidad.

Héctor “N” quedó tirado en la acera, por la lesión en el brazo que le provocó un Policía de Investigación de la Fiscalía de Desaparecidos.

Dos días después del homicidio, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Donovan “N”, identificado como otro de los presuntos responsables del atentado contra Cohen.

Este arresto se ejecutó luego de trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento realizados en coordinación con los operadores de los Centros de Monitoreo C2, equipo que ubicó al sujeto cuando circulaba por la autopista México - Puebla, en los límites de la alcaldía Iztapalapa y el Estado de México.

En su detención, las autoridades le hallaron 10 bolsitas pequeñas y una mediana con marihuana, cuatro dosis de crystal, un arma de fuego corta, 17 cartuchos útiles de diferentes calibres, cuatro teléfonos celulares y diversas prendas de ropa.

Al continuar con la investigación, las autoridades mencionaron que Donovan “N” integra un grupo criminal a los que se les contrata como golpeadores durante desalojos de inmuebles.

Héctor “N” vinculado a proceso

Un día antes, un juez vinculó a proceso a Héctor “N” tras ser dado de alta de hospital donde fue atendido.

Este sujeto fue imputado por el delito de homicidio calificado y deberá de permanecer tres meses dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Al inicio de la audiencia, el juez y el Ministerio Público sabían que Héctor “N” sería defendido por un abogado de oficio, sin embargo, previo a que comenzara el juicio, fueron notificados que la madre el presunto criminal contrató un jurista para que lo representara.

En el desahogo de datos de prueba, Héctor “N” aceptó su responsabilidad, ofreció disculpas e incluso lloró a manera de arrepentimiento por el crimen que cometió.

Además, narró que un sujeto, quien presuntamente es Erick Alvarado, alias “El Goofy”, lo contrató por la cantidad de 30 mil pesos para asesinar a Cohen. Estos sujetos, explicó, acordaron una reunión con Donovan “N”, otro de los implicados en las instalaciones de la estación del Metro Niños Héroes, donde les proporcionó las armas para ejecutar el homicidio.

El abogado de Héctor “N” manifestó que la madre del sujeto también ofreció disculpas por el comportamiento de su hijo y que los pocos recursos económicos con los que contaban no justificaba la acción de haberle quitado la vida al abogado David Cohen.

También, la mujer detalló que tras haber cumplido 18 años en enero pasado, Héctor “N” abandonó sus estudios. Por el comportamiento de su hijo, la madre externó su tristeza.

En su argumentación, Héctor “N” negó una relación cercana con Donovan “N”, sujeto al que, dijo, conoció el día del asesinato cuando “El Goofy” les proporcionó el armamento.

Los detalles del caso fueron revelados por la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, quien explicó que le abogado recibió dos disparos, uno en la ingle y otro en el cráneo, segundo tiro que agravó rápidamente su estado de salud.

El posible autor intelectual “El Goofy”, presuntamente habría sido compañero de secundaria de Héctor “N“.