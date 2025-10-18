Quién es Joselyn Yahaira Hernández, alias “La Mafias”, quien participaba en campañas de Morena

Joselyn Yahaira Hernández, alias “La Mafias Fotos vía redes sociales y C4

Joselyn Yahaira Hernández, conocida en redes sociales como “La Mafias” o “Joneel”, es una influencer mexicana de 23 años que ganó notoriedad en TikTok por compartir contenido en el que se muestra rodeada de motocicletas de lujo, joyas y hombres armados. Su estilo de vida ostentoso y su vinculación con el barrio de Tepito le valieron el apodo de “La Mafias Tiktokera del Barrio”.

Ahora está tras las rejas, ya que el pasado 14 de octubre de 2025, Hernández fue detenida en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego de cometer un asalto a mano armada junto a un cómplice. La víctima, una joven, fue despojada de su celular y dinero en efectivo en calles de la colonia Tablas de San Agustín.

Tras una persecución, ambos fueron capturados y presentados ante el Ministerio Público. Hernández fue recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde permanecerá en prisión preventiva mientras se resuelve su situación legal.

Además de su detención, se le atribuyen presuntos vínculos con La Unión Tepito, una organización criminal de la Ciudad de México. Se ha señalado que Hernández tuvo una relación sentimental con un miembro de dicha organización, quien habría sido asesinado, y que ella misma sobrevivió a un atentado armado.

Pero no sólo tiene relación con los grupos delictivos antes mencionados, sino que también se le ha vinculado al partido Morena, ya que en redes sociales circulan fotografías de la hoy detenida en campañas del citado partido político portando un chaleco guinda con el logo morenista. Además, ostentaba nepotismo ya que se decía protegida por su mamá, Graciela Martínez, quien fue diputada suplente.

Hasta el momento, no se ha resuelto la situación legal de la detenida. Sin embargo, se espera que en las próximas horas se defina el destino de “La Mafias”.