Reforma se ilumina con el Festival Internacional de Luz

Festival lumínico en Paseo de la Reforma. Foto: Cuartoscuro (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La Secretaría de Turismo (Sectur) de la Ciudad de México inauguró el Festival Internacional de Luz México “Solo la Luz”, una exposición al aire libre que convierte el Paseo de la Reforma en un corredor artístico lleno de color, creatividad y esperanza.

Esta exposición podrá disfrutarse de manera gratuita del 17 al 29 de octubre en el Paseo de la Reforma

La titular de Sectur CDMX, Alejandra Frausto, encabezó la inauguración del festival, acompañada por David Di Bona, curador de la muestra y los artistas creadores.

Durante su mensaje, Frausto destacó que este festival representa una nueva forma de vivir la ciudad desde el arte, la inclusión y la sustentabilidad. Además de que es parte de las acciones que consolidan a la Ciudad de México como un referente mundial del turismo cultural.

“La luz no sólo embellece nuestras calles; también ilumina nuestras emociones y nos recuerda que el arte es un derecho que nos pertenece a todas y todos”.

Esta exposición, creada por FILUX LAB, reúne obras de artistas nacionales e internacionales que trabajan la luz como materia prima, generando un diálogo entre arte, tecnología y espacio público.

La primera edición del evento fue en 2013 y ha sido visitado por más de cinco millones de personas, convirtiéndose en un proyecto mexicano de alcance global que ha llevado el arte lumínico a ciudades de América Latina y al circuito internacional de festivales de luz.

Se prevé que este festival abone a la reactivación económica, la promoción del patrimonio cultural, el fortalecimiento de la imagen internacional de la ciudad y la creación de espacios seguros e incluyentes para el disfrute de todas las edades.

La dependencia hace un llamado a habitantes y visitantes a recorrer este corredor lumínico y a dejarse inspirar por la creatividad que hace de la Ciudad de México un corazón que late con arte, diversidad y futuro.