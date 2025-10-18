Refrenda gobierno mexiquense su compromiso en la lucha contra el cáncer de mama

Como parte de una cultura de prevención que se busca impulsar, este año se han llevado a cabo 10 mil 748 mastografías y 82 mil 941 exploraciones clínicas

La Secretaría de Salud del Estado de México dio a conocer que, con el apoyo de más de 10 mil mastografías y 82 mil exploraciones clínicas que se han hecho en lo que va del año, se han podido detectar mil 238 nuevos casos de cáncer de mama en la entidad, mismos que se atienden en diversas unidades médicas.

Mediante el Programa de Cáncer de la Mujer del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), se ha registrado que, en razón de esta cultura de concientización entre las mujeres, se ha logrado una mayor detección, ya que los promotores de la salud que asisten a comunidades convocan a las mujeres de 25 a 39 años a hacerse una exploración clínica por parte de un médico o enfermera.

Para las mujeres de entre 40 y 69 años, se les canaliza para la toma de mastografías en las Unidades de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama (UNEME-DEDICAM) de Toluca, Cuautitlán y Huixquilucan; así como en los hospitales Materno Perinatal “Mónica Pretelini”, en los generales “Dr. Nicolás San Juan” de Toluca y en el “Miguel Hidalgo y Costilla” de Tejupilco.

A su vez, en el “Dr. Salvador González Herrejón” de Nuacalpan, en el de Axapusco, en el “Valentín Gómez Farías” de Amecameca, en el “Guadalupe Victoria Bicenterario” de Texcoco, en el “Vicente Guerrero” de Chimalhuacán y en el Regional de Alta Especialidad de Zumpango.

La Secretaría de Salud del Estado de México, apuntó que los municipios con mayor incidencia de casos son Toluca, Metepec, Cuatitlán, Naucalpan, Tlalnepantla, Ixtapaluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Texcoco.