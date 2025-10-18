Video viral muestra león cachorro en fiesta privada en Polanco; autoridades investigan

Video de un león cachorro en extravagante fiesta de Polanco Captura de pantalla / RSS

En un nuevo video que está circulando rápidamente por las redes, muestra a un león cachorro siendo acariciado y fotografiado por asistentes en una fiesta privada en Polanco, Ciudad de México. La grabación fue publicada el 17 de octubre por el DJ Luciano Scalioni y ha generado indignación entre internautas y activistas por los derechos de los animales.

En el video, se observa a una mujer abrazando al león y a otros invitados acariciándolo y posando para fotos con el animal. Las imágenes rápidamente se viralizaron y provocaron una ola de comentarios cuestionando la ética de tener un animal salvaje en un evento social.

Tras la difusión del video, colectivos de defensa animal solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). Organizaciones pidieron abrir una investigación sobre un posible caso de tráfico de especies silvestres y demandaron esclarecer si el ejemplar cuenta con documentación legítima para permanecer en manos privadas.

Especialistas en derecho ambiental recordaron que la ley prohíbe la venta y exhibición ilegal de animales silvestres en inmuebles privados, sin la debida acreditación. Además, convocaron a las autoridades a verificar los antecedentes y permisos del felino y advirtieron sobre los riesgos de mantener animales exóticos como mascotas o atracciones en fiestas.

Hasta el momento, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y las autoridades locales no han proporcionado detalles sobre la apertura de una carpeta de investigación ni sobre el destino del león exhibido. Sin embargo, organizaciones defensoras de animales reiteran el llamado para que hechos como el de Polanco no queden en la impunidad.