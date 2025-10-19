Apoya Venustiano Carranza a familias de Hidalgo, Puebla y Veracruz con 40 toneladas de insumos

Suma Evelyn Parra nueva jornada solidaria con 40 toneladas de apoyo para afectados por Jerry

La alcaldía Venustiano Carranza envió más de 40 toneladas de ayuda humanitaria a las familias afectadas en Hidalgo, Puebla y Veracruz por las intensas lluvias provocadas por la tormenta Jerry.

Los insumos fueron recolectados en el centro de acopio instalado por la alcaldesa Evelyn Parra Álvarez, en coordinación con Protección Civil, en la explanada principal de la demarcación.

De acuerdo con la autoridad local, el acopio incluyó alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, ropa, medicamentos básicos, agua embotellada, cobijas, colchones, productos de limpieza, alimento para mascotas y dulces para los niños.

Todos los víveres fueron clasificados y se están entregando directamente a las familias damnificadas, priorizando a los municipios con mayores daños por las lluvias.

La jornada de recolección fue posible gracias a la participación de trabajadores de la alcaldía, vecinos, comerciantes y elementos de las coordinaciones territoriales, quienes acudieron con donativos para sumarse al esfuerzo solidario.

“Esta es una muestra de lo que podemos lograr cuando gobierno y ciudadanía trabajamos juntos ante una emergencia”, expresó Evelyn Parra.

La alcaldesa agradeció a su equipo de trabajo y a los habitantes de Venustiano Carranza por su respuesta inmediata, la cual permitió reunir la ayuda en pocos días.

“Me llena de orgullo ver cómo nuestra gente siempre responde con empatía y generosidad ante quienes más lo necesitan. La solidaridad es un valor constante en nuestro gobierno”, señaló.

Además, recordó que esta acción se suma a otras iniciativas impulsadas durante su administración para apoyar a comunidades afectadas por desastres naturales en distintos estados del país.

En 2023, la alcaldía envió 40 toneladas de víveres a Acapulco tras el paso del huracán Otis; en 2024, desplegó brigadas y pipas de agua para atender los daños ocasionados por el huracán John en Guerrero y Oaxaca; y en julio de ese mismo año, hizo llegar más de 23 toneladas de insumos a familias afectadas por el fenómeno Erick en Oaxaca.

La edil afirmó que la alcaldía Venustiano Carranza continuará colaborando con autoridades locales y federales para brindar apoyo en casos de emergencia y fortalecer la cultura de la solidaridad.

“Nuestro compromiso no se limita a las fronteras de la alcaldía; cuando una comunidad mexicana sufre, todas y todos debemos responder”, enfatizó.

La entrega de las 40 toneladas de ayuda, precisó, se está realizando en coordinación con autoridades de los estados afectados, a fin de garantizar que los apoyos lleguen directamente a las personas más necesitadas.

“No son solo víveres; son muestras de cariño y esperanza enviadas por los vecinos de Venustiano Carranza”, concluyó.